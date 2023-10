De fréiere spuenesche Verbandspresident Luis Rubiales gouf vun der Futtballorganisatioun FIFA nom Kuss-Skandal fir dräi Joer gespaart.

Wéi de Weltverband e Méindeg matgedeelt huet, gëtt de 46 Joer ale Mann duerch d'Decisioun vun der Disziplinarkommissioun fir all Aktivitéiten am Kader vum Fussball - souwuel national, wéi och international - gespaart.

Der FIFA no hat de Rubiales ma senger Aktiounen am Kader vun der spuenescher Victoire bei der Damme-WM am August géint den Artikel 13 vun den Diziplinarreegelen verstouss.

De Luis Rubiales hat d'Nationalspillerin Jennifer Hermoso no der Finall géint England am australesche Sydney op de Mond gekusst. Dofir gouf et international Kritik. De Rubiales war an enger éischter Phas fir 90 Deeg suspendéiert ginn. D'Nationalspillerinne ronderëm d'Jennifer Hermoso waren tëschenzäitlech am Streik.