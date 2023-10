E Méindeg den Owend war zu Paräis d'Präisiwwerreechung vum Ballon d'Or, déi prestigiéist Auszeechnung an der Futtball-Welt.

Als grouss Favoritte sinn den Erling Haaland an de Lionel Messi an d'Course gaangen. Den Norweger wéinst 36 Goler a 35 Spiller an der Premier League an den Argentinier fir seng Leeschtung bei der WM am Qatar, déi mam éischten Titel fir säi Land zënter 1986 op en Enn goung.

Ballon d'Or - Präis fir de beschte Futtballspiller vum Joer: Lionel Messi (PSG, Inter Miami)

Den Argentinier krut de Ballon d'Or elo fir déi 8. Kéier a senger Futtballercarrière.

Nominéiert waren och nach:



Julian Alvarez (ManCity)

Nicolo Barella (Inter Mailand)

Jude Bellingham (BVB, Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid, Al-Ittihad)

Bono (FC Sevilla, Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (ManCity)

Ruben Dias (ManCity)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Ilkay Gündogan (ManCity, FC Barcelona)

Josko Gvardiol (RB Leipzig, ManCity)

Erling Haaland (ManCity)

Harry Kane (Tottenham, FC Bayern)

Min-Jae Kim (Napoli, FC Bayern)

Randal Kolo Muani (Frankfurt, PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)

Kylian Mbappé (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Martin Ödegaard (FC Arsenal)

André Onana (Inter Mailand, Manchester United)

Victor Osimhen (Napoli)

Rodri (ManCity)

Bukayo Saka (FC Arsenal)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Bernardo Silva (ManCity)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Ballon d'Or féminin - Präis fir déi beschte Futtballspillerin: Aitana Bonmati (FC Barcelona)

Nominéiert waren och nach:

Alba Redondo (UD Levante)

Kadidiatou Diani (PSG, Olympique Lyon)

Rachel Daly (Aston Villa)

Linda Caicedo (Deportivo Cali, Real Madrid)

Fridolina Rolfö (FC Barcelona)

Olga (Real Madrid)

Amanda Ilestedt (PSG, FC Arsenal)

Hayley Raso (Manchester City, Real Madrid)

Georgia Stanway (FC Bayern München)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai, Manchester United)

Salma (FC Barcelona)

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Millie Bright (FC Chelsea)

Daphne van Domselaar (FC Twente, Aston Villa)

Sam Kerr (FC Chelsea)

Patri (FC Barcelona)

Ewa Pajor (VfL Wolfsburg)

Debinha (North Carolina Courage, Kansas City)

Guro Reiten (FC Chelsea)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Jill Roord (Manchester City)

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Katie McCabe (FC Arsenal)

Mary Earps (Manchester United)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

Maria Leon (FC Barcelona)

Asisat Oshoala (FC Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Jaschin-Präis - Präis fir de beschte Golkipp: Emiliano Martinez (Aston Villa)

Nominéiert waren och nach:

Bono (FC Sevilla, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (ManCity)

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb, Fenerbahce)

Mike Maignan (AC Mailand)

André Onana (Inter Mailand, Manchester United)

Aaron Ramsdale (FC Arsenal)

Brice Samba (RC Lens)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Kopa-Präis - Präis fir de beschten U21-Spiller: Jude Bellingham (Real Madrid)

Nominéiert waren och nach:

Xavi Simons (RB Leipzig)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Alex Balde (FC Barcelona)

Gavi (FC Barcelona)

Pedri (FC Barcelona)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Rasmus Höjlund (Atalanta, Manchester United)

Antonio Silva (Benfica Lissabon)

Elye Wahi (RC Lens)

Müller-Präis - Präis fir de Spiller, deen déi meeschte Goler geschoss huet: Erling Haaland