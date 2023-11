No de staarke Leeschtunge bei der Karate-Weltmeeschterschaft zu Budapest steet d'Lëtzebuergerin elo op der 22. Plaz an der Weltranglëscht.

Vum 24. bis den 29. Oktober stoungen déi 26. Weltmeeschterschaften am Karate zu Budapest um Programm, ënner anerem war och d'Lëtzebuergerin Jennifer Warling um Start.

D'Lëtzebuergerin huet do hiert Talent nees eng Kéier ënner Beweis gestallt a konnt bis an d'Véierelsfinall virstoussen. Do war si der Venezuelanerin Barbara Perez mat 2:4 ënnerleeën. Als Verdéngscht fir déi staark Leeschtung zu Budapest steet déi 29 Joer al Warling elo op der 22. Plaz an der Weltranglëscht.