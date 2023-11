Bei den Damme war d'Finall vun den FLT Masters am Simpel eng kloer Saach. Bei den Häre war et méi serréiert.

Um Enn konnt sech de Gilles Kremer mat 6:1, 6:7 a 6:3 géint de Christophe Nickels behaapten.

Bei den Dammen huet sech d'Lucie Rabiot kloer mat 6:3 a 6:2 géint d'Laura Palumbo duerchgesat.

Um Samschdeg haten sech am Dubbel schonn de Gilles Kremer an de Christophe Nickels souwéi d'Lucie Rabiot an d'Tatiana Silbereisen d'Titele geséchert.