E Mëttwoch sinn déi nächst Decisiounen an der Champions-League-Gruppephas gefall. Nieft Arsenal huet och PSV Eindhoven den Ticket fir d'KO-Phas ageléist.

Nodeems en Dënschdeg den Owend déi Dortmunder Borussia den Ticket fir d'Aachtelsfinallen an der Champions League aléise konnt, wollt e Mëttwoch den FC Arsenal am Match vum Grupp B géint den RC Lens dat Nämmlecht maachen. Dëst ass de Gunners och gelongen. Si loossen dem RC Lens bei der 6:0-Victoire keng Chance a kënne sech domadder fir d'Aachtelsfinalle vun der Champions League qualifizéieren. Am anere Match vum Grupp kann d'PSV Eindhoven en 0:2-Réckstand ophuelen an de Match géint den FC Sevilla mat 3:2 gewannen.

Am Grupp A steet Manchester United iwwerdeems kuerz virum Aus an der Champions League. D'Red Devils komme géint Galatasaray Istanbul net iwwert en 3:3-Gläichspill eraus. D'Bayern spillen iwwerdeems géint den Underdog aus Kopenhagen mat 0:0 gläich. Domadder hunn d'Dänen um leschte Spilldag nach d'Méiglechkeet, fir sech fir d'Aachtelsfinallen ze qualifizéieren.

Am Grupp C ka sech de Real vu Madrid mat 4:2 géint den italieenesche Champion aus Neapel behaapten. Braga an Union Berlin trenne sech iwwerdeems mat engem 1:1-Gläichspill.

Am Grupp D gëtt et den Owend kee Gewënner. Benfica Lissabon an Inter Mailand spillen 3:3. San Sebastian an RB Salzburg trenne sech mat engem 0:0.

Grupp B

FC Arsenal - RC Lens 6:0

1:0 Havertz (13'), 2:0 Gabriel Jesus (21'), 3:0 Saka (23'), 4:0 Gabriel Martinelli (27'), 5:0 Ödegaard (45'+2), 6:0 Jorginho (86', Eelefmeter)

D'Goler aus dem Match tëscht Arsenal a Lens Ganzer sechs Goler kruten d'Spectateuren den Owend zu London ze gesinn.

D'Missioun fir d'Gunners war den Owend kloer, mat enger Victoire géinge si sécher an den Aachtelsfinalle vun der Champions League stoen. Nodeems béid Formatioune sech an den éischte Minutten nach ofgetaascht hunn, huet den FC Arsenal allerdéngs am weidere Verlaf vun der éischter Hallschent voll opgedréint. Esou konnt de Havertz no enger Virlag vum Gabriel Jesus an der 13. Minutt de Score op 1:0 stellen. An der 21. Minutt konnt de Gabriel Jesus du selwer e Gol markéieren, soudatt et 2:0 stoung. Mä Arsenal hat nach net genuch an huet weider a Richtung Gol vu Lens gespillt, soudatt de Saka seng gutt Leeschtung an der 23. Minutt mat engem Gol belounen an den 3:0 fir seng Faarwe markéiere konnt. Arsenal hat elo Blutt geleckt a fir Lens koum et knëppeldéck. Nach zwee weider Goler sollten an den éischte 45 Minutte fir den FC Arsenal falen. De Gabriel Martinelli konnt an der 27. Minutt op 4:0 an den Ödegaard an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit op 5:0 fir seng Faarwen erhéijen. Mat dësem Resultat huet den Arbitter du béid Formatiounen an d'Paus geschéckt.

Nom Téi huet Arsenal mat ugezunnener Handbrems weidergespillt, ouni allerdéngs d'Heft aus der Hand ze ginn. Lens hat weiderhi Schwieregkeeten, fir an de Match ze fannen a konnt sech offensiv keng Chancë kreéieren. Arsenal huet de Match geréiert a säi Stiwwel lockerliicht erofgespillt. An der 67. Minutt haten d'Gunners esouguer nach d'Méiglechkeet e weidere Gol ze schéissen, mä de Samba am Gol vum RC Lens konnt den ofgefälschte Schoss vum Ödegaard ouni Problemer paréieren. De 6:0 sollt dunn awer nach fir Arsenal falen. Den Jorginho konnt, nodeems de Khusanov mat der Hand widdert de Ball komm ass, per Eelefmeter fir seng Faarwen treffen.

Arsenal gewënnt um Enn verdéngt mat 6:0 géint den RC Lens. Den Englänner ass dobäi eng Hallschent duergaangen, fir de franséische Géigner no alle Reegelen der Konscht ze zerleeën. Dat eenzegt Positiivt wat Lens mat heem huele kann ass, datt si ëmmer nach d'Méiglechkeet hunn, fir am europäesche Futtball ze iwwerwanteren. Um leschte Spilldag kënne sech d'Fransousen am Match géint Sevilla nach fir d'Europa League qualifizéieren. Arsenal steet dogéint sécher an der KO-Phas vun der Champions League.

FC Sevilla - PSV Eindhoven 2:3

1:0 Sergio Ramos (24'), 2:0 En-Nesyri (47'), 2:1 Saibari (68'), 2:2 Gudelj (81', Eegegol), 2:3 Pepi (90'+2)

De Resumé vum Match tëscht dem FC Sevilla an der PSV Eindhoven Eindhoven kann en 0:2-Réckstand dréinen an de Match mat 3:2 gewannen.

Grupp A

Galatasaray Istanbul - Manchester United 3:3

0:1 Garnacho (11'), 0:2 Bruno Fernandes (18'), 1:2 Ziyech (29'), 1:3 McTominay (55'), 2:3 Ziyech (62'), 3:3 Aktürkoglu (71')

FC Bayern München - FC Kopenhagen 0:0

D'Resuméë vun de Matcher aus dem Grupp A Bayern ka géint den Underdog aus Kopenhagen net gewannen, Manchester United enttäuscht och géint Galatasaray.

Grupp C

Real Madrid - SSC Neapel 4:2

0:1 Simeone (9'), 1:1 Rodrygo (11'), 2:1 Bellingham (22'), 2:2 Zambo Anguissa (47'), 3:2 Paz (84'), 4:2 Joselu (90'+4)

Sporting Braga - Union Berlin 1:1

0:1 Gosens (42'), 1:1 Alvaro Djalo (51')

D'Resuméë vun de Matcher aus dem Grupp C Real Madrid ka sech mat 4:2 géint Neapel behaapten, Braga an Union Berlin trenne sech mat engem 1:1-Gläichspill.

Grupp D

Benfica Lissabon - Inter Mailand 3:3

1:0 Joao Mario (5'), 2:0 Joao Mario (13'), 3:0 Joao Mario (34'), 3:1 Arnautovic (51'), 3:2 Frattesi (58'), 3:3 Sanchez (72', Eelefmeter)

San Sebastian - RB Salzburg 0:0

D'Resuméë vun de Matcher aus dem Grupp D A béide Matcher gëtt et den Owend kee Gewënner. Souwuel Lissabon a Mailand souwéi och San Sebastian a Salzburg spille gläich.

All d'Resultater am Iwwerbléck

