Wéi d'FLF en Dënschdeg offiziell matgedeelt huet, huet de 54 Joer alen Trainer vun der Lëtzebuerger Nationalekipp säi Kontrakt ëm 2 Joer verlängert.

Domat geet säin neie Kontrakt bis den 31. Dezember 2025.

Zanter August 2010 ass de Luc Holtz Nationaltrainer vun de Roude Léiwen. Mat 31 Victoiren, 25 Remisen a 74 Defaiten aus 130 Matcher, ass hien den erfollegräichsten Nationaltrainer, dee Lëtzebuerg jee hat.

Deen éischte Lännermatch ënnert dem Luc Holtz war den 11. August 2010 a Wales. Am Mäerz huet d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp jo nach d'Méiglechkeet sech iwwer d'Play-Offs vun der Nations League fir d'Europameeschterschaft am Summer an Däitschland ze qualifizéieren.