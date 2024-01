No zwee spéide Goler ka Lübeck de Match géint Mannheim dréinen a gewënnt nach mat 2:1. De Laurent Jans huet de ganze Match gespillt.

De Laurent Jans verléiert an der 3. Liga an Däitschland mat Waldhof Mannheim auswäerts zu Lübeck mat 1:2. Laang huet et dono ausgesi wéi wa Mannheim de Match kéint gewannen, verléiert um Enn awer no enger hektescher Schlussphase an no zwee spéide Goler vum Velasco mat 1:2. Domat sti béid Ekippen elo bei 20 Punkten.

An der zweeter däitscher Bundesliga ka St. Pauli seng 1. Plaz an der Tabell duerch eng 2:0-Victoire géint Kaiserslautern verdeedegen. Den Danel Sinani souz bei Pauli 90 Minutten op der Bänk.

Iwwerdeems ass den SV Elversberg mam Lëtzebuerger Co. Trainer Raphael Duarte trotz 2:1-Féierung net iwwert een 2:2 géint Hannover eraus komm. Elversberg verpasst et domat an der Tabell laanscht Hannover ze zeien. Aktuell steet een do op der 10. Plaz.

An der 1. hollännescher Liga huet NEC Nijmegen 1:0 géint Twente gewonnen, déi den Ament op der 3. Plaz an der Tabell sinn. Den Yvandro Borges gouf an der 80. Minutt agewiesselt an huet dozou bäigedroen, d'Victoire ofzesécheren. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Mëttelfeldspiller läit no 18 Spilldeeg op der gudder 7. Plaz.