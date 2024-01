E Freideg den Owend waren e puer Lëtzebuerger Futtballer am Ausland mat hire Veräiner am Asaz.

An der däitscher Bundesliga gouf et déi néngt Néierlag an dëser Saison fir Mainz. Fir den Optakt vum 19. Spilldag hu sech Leandro Barreiro a Co misse mat 0:1 zu Frankfurt geschloe ginn. Den decisive Gol huet de Götze an der 73. Minutt geschoss. De Lëtzebuerger stoung de ganze Match um Terrain. Déi Mainzer bleiwen am Tabellekeller a kéinten de Weekend op déi lescht Plaz falen.

An der drëtter Liga an Däitschland huet Waldhof Mannheim mam Laurent Jans 4:1 beim Hallescher FC gewonnen. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten um Terrain. Mannheim steet trotz der wichteger Victoire géint een direkte Konkurrent an der Lutte géint den Ofstig weiderhin op enger Ofstigsplaz.

Donneschdeg

Schonn en Donneschdeg den Owend huet sech d'Union Saint-Gilloise fir d'Halleffinall an der belscher Coupe qualifizéiert. Mat 2:1 huet ee sech géint Anderlecht behaapt. Déi decisiv Goler hunn de Loic Lapoussin (26') an de Kevin Rodriguez per Eelefmeter (62') markéiert. Den Anders Dreyer hat an der Nospillzäit den 1:2 geschoss, ma d'Union Saint-Gilloise konnt de Virsprong iwwert d'Zäit retten. D'Lëtzebuerger Nummer 1 Anthony Moris stoung wéi gewinnt tëscht de Pottoe bei der Union Saint-Gilloise, déi vun der 32. Minutt duerch eng rout Kaart vum Mac Allister an Ënnerzuel waren. An der Halleffinall kritt een et mam FC Bruges ze dinn.