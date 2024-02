Déi zweet Halleffinall tëscht Saarbrécken a Borussia Mönchengladbach ass um Mëttwoch den Owend ofgesot ginn, well den Terrain wéinst Reen onspillbar ass.

Et hat de ganzen Dag staark gereent. Et war versicht ginn, den Terrain dréchen ze maachen, mee ouni Erfolleg. Wien an déi lescht Halleffinall kënnt, gëtt also réischt méi spéit ermëttelt.