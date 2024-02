Stuttgart gewënnt 3:1 géint Mainz, Köln verléiert an der Nospillzäit zwee Punkten. An der Premier League gewënntArsenal de London Derby 6:0 géint West Ham.

Bundesliga

Stuttgart - Mainz 3:1

1:0 Mittelstädt (45'+1), 2:0 Leweling (45'+3), 3:0 Undav (73'), 3:1 Ajorque (76')

Wéi um kompletten 21. Spilldag gouf och dëse Match ënnerbrach, well Zuschauer an der 12. Minutt Tennisbäll op den Terrain geheit haten. No der Ënnerbriechung huet et gedauert, bis béid Ekippen nees ukoumen. An der laanger Nospillzäit huet Stuttgart Mainz zwee Goler geschoss an huet sech domat eng positiv Ausgangspositioun fir déi zweet Hallschent erspillt. Dem Serou Guirassy ass no sengem Retour vum Afrika Cup kee Gol gelongen, dofir awer sengem Stuermpartner Undav, dee mam 3:0 alles kloer gemaach huet. De Leandro Berreiro gouf an der Paus agewiesselt, a konnt vereenzelt Akzenter setzen, mee de Match net méi zu Gonschte vu Mainz dréinen.

Hoffenheim - Köln 1:1

0:1 Finkgräfe (79'), 1:1 Kramaric (90'+4)

Köln an Hoffenheim deelen d'Punkten, wat kengem vu béide wierklech weiderhëlleft. Et war eng zéi éischt Hallschent zu Sinsheim mat wéineg Golchancen op béide Säiten. Déi zweet Hallschent huet e puer Minutte méi spéit ugefaangen, well d'Kölner Fans aus Protest géint d'DFL Äppel op den Terrain geheit haten. Och den zweeten Duerchgang war vum Spillniveau hier net vill besser. Eréischt um Enn gouf et spannend, wéi de Finkgräfe Köln mat engem direkte Fräistouss a Féierung geschoss huet. Wéi Köln scho wéi de Gewënner ausgesinn huet, huet Hoffenheim mat quasi der leschter Aktioun den Ausgläich markéiert.

Premier League

West Ham - Arsenal 0:6

0:1 Saliba (32'), 0:2 Saka (41', Eelefmeter), 0:3 Gabriel (44'), 0:4 Trossard (45'+2), 0:5 Saka (63'), 0:6 Rice (66')

Nodeems Manchester City a Liverpool virgeluecht haten, huet Arsenal déi richteg Äntwert ginn. D'Gunners hunn de London Derby dominéiert an hu virun allem an der leschter Véierelstonn virun der Paus kuerze Prozess mat West Ham gemaach. Duerch dräi Standardsituatiounen an eng flott Kombinatioun louchen d'Ekipp vum Mikael Arteta zur Paus 4:0 vir. No der Paus huet Arsenal de Sak mat zwee séiere Goler zougemaach an ass an der Tabell punktgläich mat ManCity an zwee Punkten hanner Liverpool.

Aston Villa - Manchester United 1:2

0:1 Hjölund (17'), 1:1 Douglas Luiz (67'), 1:2 McTominay (86')

Manchester United hëlt glécklech dräi Punkte vu Birmingham mat. D'Red Devils gounge verdéngt a Féierung, haten duerno awer Gléck, dass Aston Villa seng zuelräich Chancen net notze konnt. Och an der zweeter Hallschent huet d'Ekipp vum Trainer Unai Emery Drock op de Gol vu ManU gemaach a koum an der 67. Minutt zum verdéngten Ausgläich. Kuerz viru Schluss huet de McTominay awer äiskal per Kappball zum 2:1 eragesat. Manchester United ass domat an der Tabell bis op 5 Punkten un Aston Villa drun.

Serie A

Florenz - Frosinone 5:1

1:0 Belotti (16'), 2:0 Ikone (19'), 3:0 Martinez Quarta (43'), 4:0 Gonzàlez (53'), 4:1 Mazzitelli (66'), 5:1 Bara (85')

Florenz huet Frosinone vun Ufank u keng Chance gelooss a mellt sech am Kampf ëm d'international Plazen erëm zeréck. No just engem Punkt aus de leschte véier Matcher war et eng wichteg Victoire fir d'Fiorentina, déi elo just nach ee Punkt hannert der AS Roum op Plaz 6 leien.

AC Mailand - Neapel (20.45 Auer)

Ligue 1

Clermont - Brest 1:1

0:1 Lees-Melou (50'), 1:1 Kyei (69')

Den Tabellendrëtte Brest léisst géint den Tabelleleschte Clermont wichteg Punkte leien a spillt domat déi drëtt Kéier hannertenee gläich.

Montpellier - Lyon 1:2

1:0 Nordin (23'), 1:1 Lacazette (74'), 1:2 Caqueret (82')

Olympique Lyon ka sech e bësse Loft am Ofstigskampf verschafen. Am Kellerduell géint Montpellier war d'Heemekipp besser an de Match komm a konnt an der 23. Minutt a Féierung goen. No der Paus huet Montpellier weider Drock gemaach, et sollt awer kee weidere Gol fir si falen. Dovun huet Lyon profitéiert an huet an der leschter Véierelstonn de Match nach zu senge Gonschte gedréint, wann och e bëssen onverdéngt.

Nice - Monaco (20.45 Auer)

La Liga

FC Sevilla - Atlético Madrid 1:0

1:0 Romero (15')

Duerch d'Néierlag zu Sevilla verléiert Atlético Madrid den Uschloss un den Zweetplacéierte Girona a bitt Barcelona d'Chance, d'Avance op fënnef Punkten auszebauen. D'Victoire vum FC Sevilla war mol guer net onverdéngt, well d'Andalusier iwwer de Match eng Rei gutt Golchancen haten, awer just eng dovu verwäerte konnten. Atlético war an der éischter Hallschent awer net ouni Chance, huet seng Méiglechkeeten op den Ausgläich awer net genotzt. An der zweeter Hallschent koum ze wéineg vun de Madrilenen, déi wéinst enger Blessur am Match ouni hire Goalgetter Morata hu mussen auskommen.

FC Barcelona - Granada (21.00 Auer)

