D'Jeunesse verléiert 0:2 géint Stroossen
© Fernando Bernardino
E Samschdeg war am nationale Futtball-Championnat bei den Hären den Optakt vum 14. Spilldag tëscht der Jeunesse Esch a Stroossen.
Op der Grenz hunn déi 428 Spectateuren eng ausgeglachen Ufanksphas ze gesi kritt, an där béid Ekippe sech awer net allze vill kloer Occasiounen erausgespillt hunn a méi duerch Distanzschëss geféierlech waren. Eng 5 Minutte virun der Paus huet den Zenadji mat engem schéinen Ofschloss fir den 1:0 fir d'Gäscht vu Stroossen gesuergt.
Am zweeten Duerchgang ass et eng ausgeglachen an ëmkämpft Partie bliwwen, béid Formatioune sinn awer weiderhi kaum geféierlech virun de Gol komm. An der Schlussphas huet d'Jeunesse gedréckt an hat och e puer gutt Ofschlëss, ma an der Nospillzäit huet de Romeyns de Match mam zweete Gol zu Gonschte vu Stroossen decidéiert, déi domat op der 2. Tabelleplaz leien.
Den Detail vun all de Matcher kënnt Dir am RTL-Ticker noliesen.
Den Iwwerbléck vun de Resultater
Jeunesse - Stroossen
0:1 Zenadji (39')