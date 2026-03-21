Liichtathletik-Indoor-WM live op RTL.lu an um RTL PlayD’60m mam Patrizia van der Weken um 20.14 Auer live

E Samschdeg vun 18.25 Auer u steet op RTL.lu d'Indoor-Weltmeeschterschaft, déi a Polen ofgehale gëtt, um Programm.
Update: 21.03.2026 11:27

Mam Patrizia van der Weken ass um Samschdeg eng Lëtzebuergerin am Asaz. Op RTL.lu kënnt Dir vun 18.25 Auer live mat dobäi sinn, wann d’Patrizia van der Weken ëm eng weider Medail leeft.

Commentaire: Tom Flammang a Charel Grethen

Ufank vun der Emissioun: 18h25
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h30

Programm vun de 60m den 21. Mäerz

Serien: 11h05
Halleffinallen: 20h14
Finall: 21h20

Programm vun de Courssen déi am Livestream e Samschdeg gewise ginn

ZäitplangEventRound
18:25Men’s Pole VaultFinal
18:34Men’s 400mFinal
18:52Men’s 1000m (Heptathlon)Combined
19:04Women’s 3000mFinal
19:22Men’s 3000mFinal
19:38Women’s Triple JumpFinal
19:48Men’s 60m HurdlesSemi-finals
20:14Women’s 60mSemi-finals
20:40Women’s 400mFinal
21:02Men’s 60m HurdlesFinal
21:20Women’s 60mFinal

60 m Woman Beschtelëscht 2026

MarkAthletinNationVenueDatum
6.99Julien ALFREDLCAFayetteville, AR (USA)13 Feb
6.99Zaynab DOSSOITAToruń (POL)22 Feb
7.01Patrizia VAN DER WEKENLUXToruń (POL)22 Feb
7.02Tia CLAYTONJAMSpanish Town (JAM)17 Jan
7.03Jacious SEARSUSAFayetteville, AR (USA)13 Feb
7.04Amy HUNTGBRToruń (POL)22 Feb
7.04Jonielle SMITHJAMSpanish Town (JAM)7 Mar
7.05Karolína MAŇASOVÁCZEOstrava (CZE)20 Jan
7.05Dina ASHER‑SMITHGBRBirmingham (GBR)14 Feb
7.05Ana AZEVEDOBRASão Paulo (BRA)18 Feb
Liichtathletik
D'Patrizia van der Weken virun der Indoor-WM a Polen

