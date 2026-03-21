Mam Patrizia van der Weken ass um Samschdeg eng Lëtzebuergerin am Asaz. Op RTL.lu kënnt Dir vun 18.25 Auer live mat dobäi sinn, wann d’Patrizia van der Weken ëm eng weider Medail leeft.
Commentaire: Tom Flammang a Charel Grethen
Ufank vun der Emissioun: 18h25
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h30
Serien: 11h05
Halleffinallen: 20h14
Finall: 21h20
|Zäitplang
|Event
|Round
|18:25
|Men’s Pole Vault
|Final
|18:34
|Men’s 400m
|Final
|18:52
|Men’s 1000m (Heptathlon)
|Combined
|19:04
|Women’s 3000m
|Final
|19:22
|Men’s 3000m
|Final
|19:38
|Women’s Triple Jump
|Final
|19:48
|Men’s 60m Hurdles
|Semi-finals
|20:14
|Women’s 60m
|Semi-finals
|20:40
|Women’s 400m
|Final
|21:02
|Men’s 60m Hurdles
|Final
|21:20
|Women’s 60m
|Final
|Mark
|Athletin
|Nation
|Venue
|Datum
|6.99
|Julien ALFRED
|LCA
|Fayetteville, AR (USA)
|13 Feb
|6.99
|Zaynab DOSSO
|ITA
|Toruń (POL)
|22 Feb
|7.01
|Patrizia VAN DER WEKEN
|LUX
|Toruń (POL)
|22 Feb
|7.02
|Tia CLAYTON
|JAM
|Spanish Town (JAM)
|17 Jan
|7.03
|Jacious SEARS
|USA
|Fayetteville, AR (USA)
|13 Feb
|7.04
|Amy HUNT
|GBR
|Toruń (POL)
|22 Feb
|7.04
|Jonielle SMITH
|JAM
|Spanish Town (JAM)
|7 Mar
|7.05
|Karolína MAŇASOVÁ
|CZE
|Ostrava (CZE)
|20 Jan
|7.05
|Dina ASHER‑SMITH
|GBR
|Birmingham (GBR)
|14 Feb
|7.05
|Ana AZEVEDO
|BRA
|São Paulo (BRA)
|18 Feb