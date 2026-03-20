Liichtahtletik Indoor-WMVera Bertemes verpasst Sprong an d'Finall iwwer 1.500 Meter

Jeff Birsens
E Freideg huet a Polen d'Liichtathletik Indoor-WM ugefaangen, déi bis den 22. Mäerz dauert. Nieft der Vera Bertemes sinn nach zwou weider Lëtzebuergerinnen am Asaz.
Update: 20.03.2026 18:46
© Foto von ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

E Freideg den Owend ass d’Vera Bertemes an der 1. Manche vum Virlaf iwwer 1.500m bei der Indoor-WM am polnesche Kujawy Pomorze un den Depart gaangen. No 4:21.90 Minutten ass d’Lëtzebuergerin an hirer Manche als 7. iwwert d’Zillinn gelaf an huet domat de Sprong an d’Finall verpasst. Gepackt hunn et déi dräi Éischt, d’Franséisin Agathe Guillemot (4:16.25), virun der US-Amerikanerin Nikki Hiltz (4:16.32) an der Italieenerin Ludovica Cavalli (4:16.45). D’Finall op den 1.500m gëtt e Sonndeg den Owend um 19.22 Auer ausgedroen.

Nieft der Vera Bertemes starten awer nach zwou weider Lëtzebuergerinne bei der Indoor-WM. E Samschdeg de Moien ass et d’Patrizia van der Weken op de 60m Sprint, wou eng Plaz an den 1/2-Finallen uviséiert gëtt. Mir iwwerdroen dës live am Stream op RTL.lu. E Sonndeg geet dann och nach d’Victoria Rausch op de 60m Hecken un den Depart.

Am meeschte gelies
4 Gefierer am Coup
Eng Persoun bei Accident op der N7 méi schwéier blesséiert
Video
Fotoen
Diesel klëmmt op iwwer 2 Euro de Liter
D'Automobilisten zu Lëtzebuerg ware presséiert fir op d'Tankstell
Video
Äntwert op Fro zum Iran-Krich
Trump mécht de Geck mat Japan wéinst Pearl Harbor
Video
Ëmmer méi héich Präisser
Wéi een am beschte Sprit spuert
Video
39
René Winkin warnt
Haussen op der Pompel kéinte schonn iwwer e Véierel vun der Indextranche ausmaachen
Audio
29
Weider News
CNES
Martine Hansen: “Et ass keen “nice to have”, mee e “must have””
Audio
0
Liichtathletik
D'Patrizia van der Weken virun der Indoor-WM a Polen
Video
2
Bouschéissen: National Indoor-Championnater zu Stroossen
Duechter Lea Tonus wënnt Finall géint eege Mamm Stefania Merlin
Video
Äiskonschtlaf zu Lëtzebuerg
Bei der Coupe du Printemps waren och eng Rei Lëtzebuerger am Asaz
Video
Fotoen
0
Generalversammlung vum COSL
2025 war e Joer mat excellente Performancë vu Lëtzebuerger Sportler
Video
0
Wantersport
Nächst Victoire fir d'Mikaela Shiffrin
0
