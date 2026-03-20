RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

10 Joer laang gültegVu Mëtt Mee u kënnt den neie Lëtzebuerger Pass

Diana Hoffmann
Wien no Mëtt Mee en neie Pass brauch, kritt en Ausweis, deen net just 5, mee 10 Joer gëlteg wäert sinn.
Update: 20.03.2026 16:17
Sou gesäit den neie Pass aus
© Diana Hoffmann

De Präis fir en neie Pass bleift mat 50 Euro dee selwechten. Déi normal Prozedur fir d’Ausstellen dauert bis zu enger Woch. Fir d’Express-Prozedur, déi 3 Deeg dauert, musse weiderhin 150 Euro bezuelt ginn. Déi nei Versioun vum Pass kann ee vum 11. Mee un op der Gemeng oder um Passbüro an der Stad ufroen.

D’Sécherheetsmoossname vum Dokument goufen da verstäerkt. “Mir hu probéiert op all Säit iergend eppes ze hunn, fir de Fälscher d’Liewen esou schwéier wéi méiglech ze maachen”, huet den Ausseminister Xavier Bettel bei der Presentatioun vum neie Pass ënnerstrach. Waasserzeeche sinn an der Couverture an op deenen eenzele Säite verschafft. D’Säite sinn dann och net méi uniform, mee et sinn ënnerschiddlech Motiver, wéi d’Gëlle Fra, d’Chamber oder d’Silhouette vun der Stad drop ze gesinn. D’Passfoto ass an Zukunft faarweg an de Cover hanne mam Wope vu Lëtzebuerg verziert.

© Diana Hoffmann
© Céline Eischen
© Céline Eischen
© Diana Hoffmann
© Céline Eischen

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

All Joer gi 50.000 bis 60.000 nei Päss ausgestallt. Bei bal 40 Prozent vun den Demandë wieren dës an der Express-Prozedur ugefrot ginn. Déi héich Nofro erkläert een sech dohier, dass d’Leit méi reesen, mee och duerch méi héich Demanden aus dem Ausland vu sougenannten Nei-Lëtzebuerger. Zejoert goufen a Brasilien 2.516 Demandë fir de Lëtzebuerger Pass gemaach. An Amerika 1.608 a Groussbritannie 489. De Moment besteet déi lëtzebuergesch Diaspora aus 157.000 Lëtzebuerger, wat iwwer 30 Prozent vun de Lëtzebuerger ausmécht.

Eise Pass wier e gefrote Pass, huet den Ausseminister präziséiert. Et géing een zu den Top 5 vun de Päss gehéieren, wou een déi mannst Visa bräicht fir bausst d’EU ze reesen. Reesen ouni gréisser Formalitéite kéint een domat an iwwer 170 Länner. Rezent nei dobäi komm wiere China, Vietnam an d’Mongolei.

Mat der Verlängerung vun der Gëltegkeet kéim een engersäits de Bierger entgéint, sot de Xavier Bettel. Mee och d’Aarbecht bei der Administratioun géing domat, fir dee Volet, reduzéiert ginn. De Gros vun de Päss géing an de Gemengen ugefrot ginn. Op zweeter Plaz kéim de Ministère, dono d’Ambassaden.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.