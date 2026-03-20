RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Alter vu 86 JoerDen amerikaneschen Action-Held Chuck Norris ass gestuerwen

Andy Brücker
D'Famill huet e Freideg säin Doud bestätegt.
Update: 20.03.2026 16:11
Foto aus dem Joer 1984, fir de Film "Missing in Action"
© THE CANNON GROUP / GOLAN GLOBUS/Collection ChristopheL via AFP

Als Carlos Ray Norris jr. kënnt den Chuck Norris 1940 am Oklahoma op d’Welt. Béid Elterendeeler sinn hallef Cherokee, hallef iresch. No der High School trëtt hien an d’Air Force an a gëtt 1960 bei der Militärpolice a Korea stationéiert. Do krit hie vu senge Kolleege de Spëtznumm “Chuck” an hie fänkt un, sech fir asiatesch Kampfkonscht ze begeeschteren.

Den Norris gëtt deen éischte westleche Mann, dee mam 8. Dan am Taekwondo ausgezeechent gëtt. Duerno mécht hie Kampfsport-Schoulen op, hëlt un Tournoien deel a léiert do de Bruce Lee kennen. Dëse verhëlleft him zu éischte Kontakter mat Hollywood.

1974 ass Schluss mam Kampfsport. De Steve McQueen iwwerriet den Norris dozou, definitiv Acteur ze ginn. Et ass den Ufank vun enger laanger Serie un Actionfilmer - mat mol méi mol manner Succès. 1993 krit den Chuck d’Haaptroll an der Tëleesserie “Walker, Texas Ranger”, éiert e sech 2005 fir 7 Joer aus dem Filmbusiness zréckzitt. An där Zäit gëtt hien zum Éieremember ernannt vun de Rangers an hie grënnt d’Hëllefsorganisatioun “Kickstart”, déi géint Gewalt an Drogenhandel op de Schoule virgeet.

Aus senger stereotypper Roll vum Eenzelgänger an Action-Held, deen ni verléiert, entwéckele sech ëm 2005 di éischte Spréch a Witzer. Entretemps ginn et sëllegen Internetsäiten, déi sech mat deem Thema beschäftegen. Hie selwer huet deen een oder anere Fakt duerchaus amüsant fonnt, mee wëllt awer net mat Gott verglach ginn.

Fir säi 86. Gebuertsdag, deen hien den 10. Mäerz dëst Joer gefeiert huet, huet en e Video an de soziale Medie gepost, wou een hie boxe gesäit, dat mam Text drënner: “Ech ginn net méi al. Ech klammen e Level erop.”

Den 19. Mäerz war et dunn awer d’Nouvelle, den Chuck Norris wier d’Urgence an e Spidol op Hawaii ageliwwert ginn. Nach e Mëttwoch hätt hien op Kauai trainéiert, der eelster vun den 8 Haaptinsele vun Hawaii. En hätt dunn och nach mat engem Kolleeg telefonéiert a Witzer gemaach, esou d’Informatioun op der Internetsäit TMZ.

Um Freideg da koum déi traureg Nouvelle, dass den Action-Held am Krees vu senger Famill gestuerwen ass.

Filmer, an deenen den Chuck Norris matgespillt huet

1970er

  • The Way of the Dragon (1972) – als Colt, nieft dem Bruce Lee
  • Breaker! Breaker! (1977)
  • Good Guys Wear Black (1978)
  • A Force of One (1979)

1980er – seng grouss Action-Zäit

  • The Octagon (1980)
  • An Eye for an Eye (1981)
  • Silent Rage (1982)
  • Forced Vengeance (1982)
  • Lone Wolf McQuade (1983)
  • Missing in Action (1984)
  • Missing in Action 2: The Beginning (1985)
  • Code of Silence (1985)
  • Invasion U.S.A. (1985)
  • The Delta Force (1986)
  • Firewalker (1986)
  • Braddock: Missing in Action III (1988)
  • Hero and the Terror (1988)

1990er

  • Delta Force 2: The Colombian Connection (1990)
  • The Hitman (1991)
  • Sidekicks (1992)
  • Hellbound (1994)
  • Top Dog (1995)
  • Forest Warrior (1996)

2000er

  • The Cutter (2005)
  • Dodgeball: A True Underdog Story (2004, Cameo)

2010–haut

  • The Expendables 2 (2012) – als Booker “The Lone Wolf”
  • Agent Recon (2024)
  • Zombie Plane (2026)
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.