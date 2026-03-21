RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Indoor-WM an der Liichtathletik zu Torun a Polen

RTL Lëtzebuerg
Julien Alfred a Zaynab Dosso sinn des Indoor-Saison schonn ënner siwe Sekonne gelaf. D'Konkurrenz ass grouss.
Update: 21.03.2026 07:30
D’Patrizia van der Weken hofft op e gutt Resultat.
© AFP (Archiv)

Um Samschdeg kuerz no 11 Auer geet d’Patrizia van der Weken am zweete vun am ganzen siwe Virleef iwwer 60 Meter un den Depart. Déi dräi Éischt aus all Laf plus déi dräi Séierst iwwer d’Zäit qualifizéiere sech fir d’Halleffinallen. Mat hirer Zäit vu 7.01, déi si virun e puer Wochen zu Torun, op der selwechter Pist, gelaf war, geet d’Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer mat der drëttséierster Zäit am d’Kompetitioun. Méi séier waren dëse Wanter just zwou Athletinnen.

Julien Alfred a Zaynab Dosso

Mam Julien Alfred gouf et 2024 déi éischt Indoor-Weltmeeschterin fir St. Lucia. Am selwechte Joer konnt si sech och Gold iwwer 100 Meter bei den Olympesche Spiller vu Paräis sécheren a gehéiert zu den absolutte Staren am Sprint. Si ass dëse Wanter eng Zäit vun 6.99 gelaf a war domat genee sou séier wéi d’Zaynab Dosso aus Italien. Déi hat bei der leschter Indoor-Weltmeeschterschaft hannert der Schwäizerin Kambundji a virum Patrizia van der Weken Sëlwer gewonnen.

Aner Konkurrenz

Dëse Wanter sinn eng ganz Rei Sprinterinnen top Zäite gelaf. Och hannert dem Patrizia van der Weken sinn et e puer Athletinnen, déi ënner 7.05 oder eng Zäit vu 7.05 realiséiert hunn. Dowéinst kann een d’Amerikanerin Jacious Sears (7.03), d’ Brittin Amy Hunt (7.04) an hir Landsfra Dina Asher-Smith (7.05), awer och d’ Jamaikanerin Jonielle Smith (7.04) an d’Ana Carolina Azevedo (7.05) aus Brasilien zu de Favorittinnen zielen, eng zolidd Konkurrenz fir d’Lëtzebuerger Nummer 1.

Mat wéi enger Zäit huet ee Chancen op Gold?

Déi séiersten Zäit, déi jee an enger 60 Meter Finall bei de Frae gelaf ginn ass, ass déi vum Gail Devers aus dem Joer 1993 (6.95). Fir Weltmeeschterin ze ginn, huet ee bei véier vun de leschte sechs Finallen iwwer 60 Meter bei enger Indoor-WM missten ënner 7 Sekonne bleiwen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.