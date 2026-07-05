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Tour de France LIVE: Tarragona > BarcelonaDéi zweet Etapp vu 15:00 Auer op der Tëlee, RTL.lu an um RTL Play

RTL Lëtzebuerg
Den TdF live vun e Samschdeg 4. Juli bis e Sonndeg 26. Juli um 1. RTL, op RTL.lu, op der App an um RTL Play gëtt d'Course och am Livestream iwwerdroen.
Update: 05.07.2026 08:00

Den Expert Tom Flammang

Een Dag nom Ekippenzäitfuere fir den Optakt steet de Peloton op der 2. Etapp vum Tour d France 2026 virun enger weiderer schwiereger Aufgab. Op den 169 Kilometer tëscht Tarragona a Barcelona sinn d'Generalfuerer nees gefuerdert. Véier Bierger mat insgesamt 2.500 Héichtemeter sinn e Sonndeg ze bewältegen. D'Decisioun fält um Enn wuel ronderëm de berüchtegten Olympiabierg.

Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an um RTL Play
Commentaire: Tom Flammang, Kim Kirchen

2. Etapp - Tarragone > Barcelone, 168.5 km (hiwweleg Etapp)

Weider Infoe vun der 2. Etapp

Tour de France: Livestream Programm

Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an um RTL Play
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen

Sonndeg, 5. Juli vu 15:00 - 18:10 Auer:
2. Etapp - hiwweleg Etapp - Tarragone > Barcelone, 168.5 km

Méindeg, 6. Juli vu 15:00 - 17:40 Auer:
3. Etapp - Biergetapp - Granollers > Les Angles, 195.9 km

Dënschdeg, 7. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
4. Etapp - hiwweleg Etapp - Carcassonne > Foix, 181.9 km

Mëttwoch, 8. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
5. Etapp - flaach Etapp - Lannemezan > Pau, 158.3 km

Donneschdeg, 9. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
6. Etapp - Biergetapp - Pau > Gavarnie-Gèdre, 186.2 km

Freideg, 10. Juli vu 15:00 - 17:55 Auer:

7. Etapp - flaach Etapp - Hagetmau > Bordeaux, 175.1 km

Samschdeg, 11. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
8. Etapp - flaach Etapp - Périgueux > Bergerac, 180.4 km

Sonndeg, 12. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
9. Etapp - hiwweleg Etapp - Malemort > Ussel, 185.5 km

Méindeg, 13. Juli:
Roudag - Cantal

Dënschdeg, 14. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
10. Etapp - Biergetapp - Aurillac > Le Lioran, 166.6 km

Mëttwoch, 15. Juli vu 15:20 - 18:10 Auer:
11. Etapp - flaach Etapp - Vichy > Nevers, 161.3 km

Donneschdeg, 16. Juli vu 15:00 - 18:15 Auer:
12. Etapp - flaach Etapp - Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179.1 km

Freideg, 17. Juli vu 15:00 - 18:30 Auer:
13. Etapp - hiwweleg Etapp - Dole > Belfort, 205.8 km

Samschdeg, 18. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
14. Etapp - Biergetapp - Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155.3 km

Sonndeg, 19. Juli vu 15:00 - 18:25 Auer:
15. Etapp - Biergetapp - Champagnole > Plateau de Solaison, 183.9 km

Méindeg, 20. Juli:
Roudag - Haute-savoie

Dënschdeg, 21. Juli vu 15:00 - 18:20 Auer:
16. Etapp - Zäitfueren - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km

Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km

Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km

Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km

Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km

Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km

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