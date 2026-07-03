RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vëlossport: 4-Länner-Championnat vun den U23D'Damme-Course dëse Samschdeg vun 10:15 Auer un am Livestream

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg 4. Juli an e Sonndeg 5. Juli iwwerdroe mir d'Courssen am Livestream op RTL.lu.
Update: 03.07.2026 15:22

E Samschdeg an e Sonndeg steet am Éislek alles am Zeeche vum Vëlossport. Nieft dem Grand Prix Général Patton, dem Grand Prix de Luxembourg , dem Critérium européen des jeunes, gëtt och d'4-Länner-Championnat vun den U23 ronderëm Wäiswampech gefuer. Op RTL.lu kënnt Dir all d'Coursse live suivéieren.

Weider Informatioune fannt Dir op youthraces.lu.

De Programm vun de Courssen am Livestream

Samschdeg, 4. Juli  vu 10:15 - 11:30 Auer:
4-Länner-Championnat vun den U23 – Women

Samschdeg, 4. Juli  vu 13:35 - 14:35 Auer:
Critérium Européen des Jeunes (U17) – Stage 1

Samschdeg, 4. Juli  vu 16:35 - 18:05 Auer:
Grand Prix Général Patton – UCI Junior Men (U19)

Sonndeg, 5. Juli  vu 9:35 - 10:35 Auer:
Critérium Européen des Jeunes (U17) – Stage 2

Sonndeg, 5. Juli  vu 12:45 - 14:15 Auer:
Grand Prix de Luxembourg – UCI Junior Men (U19)

Sonndeg, 5. Juli  vu 16:25 - 17:55 Auer:
4-Länner-Championnat vun den U23 – Men

D'Lëtzebuerger um Depart

4-Länner-Championnat vun den U23 Dammen

51LUXBARTHELS LaylaCT ATERTDAUL / VZW KDM-PACK WOMEN CYCLING TEAM
52LUXLALLEMANG LenaCT ATERTDAUL / MINIMAX WB
53LUXNOTHUM GwenUC DIPPACH / MINIMAX CYCLING TEAM
54LUXWENZEL LivCT ATERTDAUL / TIROL WOMEN CYCLING

4-Länner-Championnat vun den U23 Hären

161LUXPAPI LennoxCYCLING TEAM TOPROAD ROESERBANN
162LUXLANG YannisLRG CYCLING TEAM BALEN
163LUXNOIRHOMME ArnaudR EV ACADÉMY
164LUXASTOLFI FlavioUC DIPPACH
165LUXKERRENS AlexUC DIPPACH
166LUXMEYLENDER RickUC DIPPACH / MASSI DEVELOPMENT TEAM
167LUXMORANG MilUC DIPPACH / TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR
168LUXBERNS MatsUC DIPPACH / TEAM STORCK-MRW BAU

FSCL Team

Grand Prix de Luxembourg


Team juniors
Morbé Loris, Kommes Paul, Fehlen Pereira Dawson, Fleming Ben, Dolezel Jakub

Accompagnateurs
 DRUCKER Jempy (coach), Gerard Zeien (mecano)

Grand Prix Général Patton


Team Hommes
König Ben, Cichy Dave, Outlet Maximilian, Morbé Loris, Gouveia Loïc, Molter Yanis

Accompagnateurs
DRUCKER Jempy (coach), Gerard Zeien (mecano)

Critérium européen des jeunes


Team débutants
ASTOLFI Lorenzo, BAUER Bjarne, LANNERS Leo, MOOG Paul, SCHMITT Ben

Accompagnateurs
WOLTER Michel (coach), RAACH Serge (mécano)
Am meeschte gelies
Joresrapport vun Omega 90 presentéiert
"Wann et wierklech net méi geet, d'Sprëtz, an da si mir ab"
Video
Audio
6
Et ass offiziell
De Julian Nagelsmann ass net méi däitsche Bundestrainer, Gespréicher mam Jürgen Klopp
29
Südfrankräich
3.000 Leit wéinst Bëschbränn evakuéiert
Nationale Basketball
Sparta Bartreng zitt Dammenekipp zeréck
11
Military Challenge 2026
38 Ekippen hu sech um an am Stauséi gemooss
Video
Fotoen
0
Weider News
Optakt vum Tour de France
Alex Kirsch: "Bei der Presentatioun gëtt engem bewosst, wéi grouss dës Course ass"
Video
0
Northcape-Tarifa Bicycle Adventure
Masuren, Kopernikus a vill Sonn a Polen fir de Ralph Diseviscourt
Fotoen
113. Editioun vum Tour de France
Ass den Tadej Pogacar och 2026 rëm net ze klappen?
Video
1
No Protest vu Mathieu Kockelmann
Arthur Kluckers verdeedegt Lëtzebuerger Championstitel
Video
1
Tour de France
Alex Kirsch geet fir Cofidis mat un den Depart
0
Championnat am Vëlosport
Arthur Kluckers gewënnt am Sprint viru Kockelmann a Wenzel
Video
Fotoen
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.