E Samschdeg an e Sonndeg steet am Éislek alles am Zeeche vum Vëlossport. Nieft dem Grand Prix Général Patton, dem Grand Prix de Luxembourg , dem Critérium européen des jeunes, gëtt och d'4-Länner-Championnat vun den U23 ronderëm Wäiswampech gefuer. Op RTL.lu kënnt Dir all d'Coursse live suivéieren.
Weider Informatioune fannt Dir op youthraces.lu.
Samschdeg, 4. Juli vu 10:15 - 11:30 Auer:
4-Länner-Championnat vun den U23 – Women
Samschdeg, 4. Juli vu 13:35 - 14:35 Auer:
Critérium Européen des Jeunes (U17) – Stage 1
Samschdeg, 4. Juli vu 16:35 - 18:05 Auer:
Grand Prix Général Patton – UCI Junior Men (U19)
Sonndeg, 5. Juli vu 9:35 - 10:35 Auer:
Critérium Européen des Jeunes (U17) – Stage 2
Sonndeg, 5. Juli vu 12:45 - 14:15 Auer:
Grand Prix de Luxembourg – UCI Junior Men (U19)
Sonndeg, 5. Juli vu 16:25 - 17:55 Auer:
4-Länner-Championnat vun den U23 – Men
4-Länner-Championnat vun den U23 Dammen
|51
|LUX
|BARTHELS Layla
|CT ATERTDAUL / VZW KDM-PACK WOMEN CYCLING TEAM
|52
|LUX
|LALLEMANG Lena
|CT ATERTDAUL / MINIMAX WB
|53
|LUX
|NOTHUM Gwen
|UC DIPPACH / MINIMAX CYCLING TEAM
|54
|LUX
|WENZEL Liv
|CT ATERTDAUL / TIROL WOMEN CYCLING
4-Länner-Championnat vun den U23 Hären
|161
|LUX
|PAPI Lennox
|CYCLING TEAM TOPROAD ROESERBANN
|162
|LUX
|LANG Yannis
|LRG CYCLING TEAM BALEN
|163
|LUX
|NOIRHOMME Arnaud
|R EV ACADÉMY
|164
|LUX
|ASTOLFI Flavio
|UC DIPPACH
|165
|LUX
|KERRENS Alex
|UC DIPPACH
|166
|LUX
|MEYLENDER Rick
|UC DIPPACH / MASSI DEVELOPMENT TEAM
|167
|LUX
|MORANG Mil
|UC DIPPACH / TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR
|168
|LUX
|BERNS Mats
|UC DIPPACH / TEAM STORCK-MRW BAU
Grand Prix de Luxembourg
Team juniors
Morbé Loris, Kommes Paul, Fehlen Pereira Dawson, Fleming Ben, Dolezel Jakub
Accompagnateurs
DRUCKER Jempy (coach), Gerard Zeien (mecano)
Grand Prix Général Patton
Team Hommes
König Ben, Cichy Dave, Outlet Maximilian, Morbé Loris, Gouveia Loïc, Molter Yanis
Accompagnateurs
DRUCKER Jempy (coach), Gerard Zeien (mecano)
Critérium européen des jeunes
Team débutants
ASTOLFI Lorenzo, BAUER Bjarne, LANNERS Leo, MOOG Paul, SCHMITT Ben
Accompagnateurs
WOLTER Michel (coach), RAACH Serge (mécano)