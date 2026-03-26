D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp spillt en Donneschdeg an der Nations League am Ta'Qali National Stadium géint Malta.
Update: 26.03.2026 12:22

Um Platto sinn den Tom Flammang an de Marc Oberweis
Kommentéiert gëtt de Match vum Jeff Kettenmeyer a vum Eric Hoffmann

Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 17h45
Ufank vum Match: 18h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h00

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwer d’Appen de Programm vun RTL ZWEE.

Och um Radio kënnt Dir de Match live suivéieren.
D’Kolleege vun RTL Infos si beim Match mat dobäi. De Commentaire vum Jérôme Didelot a vum Raphaël Ferber fannt dir hei. Och RTL Today weist de Match, mat Commentaire vum Charlie Stone, deen dir hei fannt.

De Kader vun de roude Léiwen
Golkippen:
Lucas Fox (1. FC Bocholt, Allemagne)
Anthony Moris (Al-Khaleej, Arabie Saoudite)
Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach, Allemagne)

Verteideger:
Florian Bohnert (SC Bastia, France)
Dirk Carlson (SKN St. Pölten, Autriche)
Eldin Dzogovic (1. FC Magdeburg, Allemagne)
Laurent Jans (SK Beveren, Belgique)
Seid Korac (Venezia, Italie)
Enes Mahmutovic (NAC Breda, Pays-Bas)
Mica Pinto (FC Dordrecht, Pays-Bas)
Eric Veiga (Flamurtari FC, Albanie)

Mëttelfeldspiller:
Leandro Barreiro (SL Benfica, Portugal)
Tomas Cruz (SL Benfica, Portugal)
Enzo De Pina Duarte (Borussia Dortmund, Allemagne)
Christopher Martins (Spartak Moscou, Russie)
Mathias Olesen (Grazer AK, Autriche)
Sébastien Thill (Stal Rzeszow, Pologne)

Stiermer:
Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo, Pays-Bas)
Aiman Dardari (SpVgg Greuther Fürth, Allemagne)
Fabio Domingos (Paris Saint-Germain, France)
Edvin Muratovic (FK Panevezys, Lituanie)
Danel Sinani (FC St. Pauli, Allemagne)
Vincent Thill (SV Waldhof Mannheim, Allemagne)
Jayson Videira (1. FSV Mainz 05, Allemagne)

D’Resultater vun der Nations League

De Spilldag, d’Tabell, d’Statistiken an d’Ekippe vun der Nations League fannt Dir hei.

