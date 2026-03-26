Gléck am Ongléck op der N13Automobilist kollidéiert mat Camion a gëtt "nëmme" liicht blesséiert
Géint 7 Auer en Donneschdeg de Moie koum et tëscht Helleng a Beetebuerg zu engem uergen Accident, bei deem zum Gléck kee schlëmmer verwonnt gouf.
En Auto an e Camion sinn hei aneneegerannt, den Auto ass doropshin eng 30 Meter weider geschleidert ginn. Trotz Totalschued gouf den Automobilist nëmme liicht blesséiert an ass fir eng Kontroll an d’Spidol komm. Dem Camionschauffer ass näischt geschitt. D’N13, op där den Accident geschitt ass, ass bis op Weideres fir den Trafic gespaart.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.