Dout zu Nice fonnt ginn Ikon vun der franséischer Tëlee-Realitéit: D’Loana ass gestuerwen

D'Loana Petrucciani, bekannt aus der Sendung "Loft Story", ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen.
Update: 25.03.2026 20:27
Si gouf dout an hirer Wunneng zu Nice fonnt. De Parquet wëll eng Enquête opmaachen, fir d’Ursaach vum Doud erauszefannen.

D’Loana ass 2001 duerch hir Participatioun u “Loft Story” berüümt ginn an huet séier vill Leit mat hirer éierlecher Aart begeeschtert. Besonnesch hir Relatioun mam Jean-Edouard Lipa war deemools staark mediatiséiert.

Trotz Erfolleg an der Musek a Moud ass si duerch schlecht Bekanntschaften an d’Drogen ofgerutscht. Si huet oppen iwwer Depressiounen, Gewalt an hir Ofhängegkeet geschwat a ronn zéng Suizidversich erlieft. Trotz ville Comebacke konnt si hir Problemer net ganz iwwerwannen.

Am meeschte gelies
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Video
Fotoen
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Konflikt am Noen Osten
Trump proposéiert Friddensplang, Iran wëll Hormus-Passage deels opmaachen
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Weider News
Fro den Affekot: De Fall Collien Fernandes
Lëtzebuerger Gesetzer méi streng wéi an Däitschland
Audio
Mini-Entreprise
Spotly kéint de Problem mat de Parkplazen an de Grëff kréien
Audio
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Marc Hobscheit
Fotoen
Ronne Gebuertsdag um Haff
D'Grande-Duchesse Maria Teresa feiert hire 70. Gebuertsdag
5
Happy Birthday
D'Prinzessin Claire kritt hir 41 Joer
Fotoen
1
De Grand-Duc Henri sech iwwer den Helm gefreet a senge Gäscht duerfir Merci gesot.
Unerkennung als Kommandant vun der Arméi
Grand-Duc Henri krut Motorradshelm an den Nassau-Faarwen iwwerreecht
Fotoen
