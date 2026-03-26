Invitée vun der Redaktioun (26. Mäerz)Barbara Agostino, Deputéiert

Si war virun 20 Joer déi éischt Kapitänin vun der Lëtzebuerger Futtball-Dammennationalekipp a bezeechent sech selwer als „Fan Nummer 1“ vun de Roude Léiwinnen.
De Moien ass d’Barbara Agostino, déi fir d’DP an der Chamber sëtzt, eis Invitée vun der Redaktioun a mir schwätze mat hir iwwer Ethik am Sport an d’Roll vum Trainer.
En anert Thema mat der Foraine a Patronne ass déi aktuell Diskussioun ëm de Mindestloun. Ass deen héich genuch oder muss de Mindestloun an d’Luucht goen? Dat froe mer déi liberal Deputéiert live vun 8 Auer un.
