Op der virleschter Etapp vum Tour de Romandie goung et fir d'Coureuren an der Schwäiz iwwer 149,6 Kilometer vu Broc op Charmey.
Update: 02.05.2026 16:53
UAE Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey is escorted to the podium after winning the fourth stage of the Tour of Romandie UCI cycling World tour, 149.6 km from Broc and to Charmey, in Charmey, Switzerland, on May, 2, 2026.
Hei gouf et déi 3. Etappevictoire bei dëser Tour fir den Tadej Pogacar, dee scho virun der Etapp Leader am General war. Ronn 20 Kilometer viru Schluss huet de Slowen am Peloton acceleréiert an huet all d'Coureuren ausser de Florian Lipowitz ofgehaangen. Ma och den Däitschen konnt den Tempo e puer Kilometer drop net méi matgoen, soudass de Pogacar sech um Enn mat enger Avance vu 14 Sekonne virum Lipowitz behaapt. Déi 3. Plaz war fir de Spuenier Pablo Castrillo, deen e Retard vun enger Minutt an 42 Sekonnen hat.

Am General baut de Pogacar domadder seng Avance op de Lipowitz weider aus. Si läit virun der leschter Etapp elo bei 35 Sekonnen. Drëtten ass den Ament de Fransous Lenny Martinez, dat mat engem Retard vun zwou Minutten an 23 Sekonnen.

De Bob Jungels war bei den éischten Etappe mat um Depart, hien ass dës 4. Etapp awer net op en Enn gefuer.

D'Top 10 vun der Etapp

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates - XRG 3:40:24
2 Lipowitz Florian Red Bull - BORA - hansgrohe 0:14
3 Castrillo Pablo Movistar Team 1:42
4 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,
5 Higuita Sergio XDS Astana Team 1:47
6 Voisard Yannis Tudor Pro Cycling Team ,,
7 Tuckwell Luke Red Bull - BORA - hansgrohe ,,
8 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
9 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
10 Cepeda Jefferson Alexander EF Education - EasyPost ,,

D'Top 10 am General

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates - XRG 15:47:00
2 Lipowitz Florian Red Bull - BORA - hansgrohe 0:35
3 Martinez Lenny Bahrain - Victorious 2:23
4 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 2:30
5 Plapp Luke Team Jayco AlUla 2:48
6 Tuckwell Luke Red Bull - BORA - hansgrohe 2:49
7 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
8 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 2:54
9 Withen Philipsen Albert Lidl - Trek 2:56
10 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 3:03

