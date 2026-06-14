Am Vëlossport gëtt vum 7. Juni bis de 14. Juni den "Tour Auvergne-Rhône-Alpes" gefuer. Bei der leschter Etapp ass kee Lëtzebuerger méi um Depart. De Mathieu Kockelmann huet op der 7. Etapp opginn an de Kevin Geniets hat d'Course aus gesondheetleche Grënn wärend der 6. Etapp verlooss.
La liste des coureurs partants - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Ufank vun der Course: 15:40 Auer
Commentaire: Rich Simon a Kim Kirchen
Sonndeg, 14. Juni 15:35 - 17:15
8. Etapp Beaufort > Plateau de Solaison - Brison, 120.1 km (Montagne)