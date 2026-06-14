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Vëlossport LIVE op der Tëlee, op RTL.lu an um RTL Play8. Etapp vum Tour Auvergne-Rhône-Alpes vu 15:40 Auer un

RTL Lëtzebuerg
Tour Auvergne-Rhône-Alpes gëtt vum 7. bis 14. Juni um 1. RTL gewisen. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu, RTL Play an op der App.
Update: 14.06.2026 08:00

Am Vëlossport gëtt vum 7. Juni bis de 14. Juni den "Tour Auvergne-Rhône-Alpes" gefuer. Bei der leschter Etapp ass kee Lëtzebuerger méi um Depart. De Mathieu Kockelmann huet op der 7. Etapp opginn an de Kevin Geniets hat d'Course aus gesondheetleche Grënn wärend der 6. Etapp verlooss.

La liste des coureurs partants - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Ufank vun der Course: 15:40 Auer
Commentaire: Rich Simon a Kim Kirchen

Programm

Sonndeg, 14. Juni 15:35 - 17:15
8. Etapp Beaufort > Plateau de Solaison - Brison, 120.1 km (Montagne)

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