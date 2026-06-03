Nodeems bekannt gouf, datt den General Manager Luca Guercilena d'Ekipp verléisst, wäert den Andy Schleck, dee bis elo Stellvertrieder war, neie CEO gi vu Lidl-Trek. Nom Tour de France, den 1. August, wäert de Schleck op sengem neie Posten aktiv ginn.
Neien Chief Sporting Officer (CSO) wäert de Grischa Niermann ginn, dee vu Visma-Lease a Bike eriwwer wiesselt. Ënnerstëtzt gëtt hien dobäi vum Lëtzebuerger Dan Lorang, dee vu Red Bull-Hansgrohe kënnt an neie Performance-Director bei Lidl-Trek wäert ginn.