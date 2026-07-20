Déi zweet Woch vum Tour de France ass mat enger Victoire vum belsch Remco Evenepoel op den Enn gaangen. Uewenaus um Plateau de Solaison war den Evenepoel am Sprint méi séier wéi den Tadej Pogacar an deem säi Coequipier Isaac del Toro. Eng déck 20 Kilometer virun der Arrivée war et den Out vum Jonas Vingegaard. Den Dän war an enger Kéier gefall an hat sech d'Schlësselbee gebrach.
De Pogacar selwer hat et sech net huele gelooss, fir direkt nom éischte Roudag zu Le Lioran ze gewannen a huet dat selwecht och zu Le Markstein an de Vogese gemaach. Um Enn vun der zweeter Woch huet hien eng Avance vu 5 Minutten op den Evenepoel. De Mexikaner Isaac del Toro ass den Drëtten. Fir d'Podiumsplazen dierft et awer och an der leschter Woch spannend bléiwen. De jonke Paul Seixas an de Florian Lippowitz kéinten dem Del Torro nach geféierlech ginn. Nierft Pogacar an Evenepoel waren d'Etappe-Victoiren an der zweeter Woch fir Waerenskjold, Merlier a Schmid.
De Lëtzebuerger Coureur aus de franséischer Ekipp Cofidis huet et an der zweeter Woch e puer Mol probéiert, fir an d'Echappée ze kommen. Op der Etapp op Belfort war hien am Ufank ganz aktiv, de Peloton hat säi Grupp hien awer net fuere gelooss.
En Dënschdeg geet et mam engem Zäitfueren iwwer 26 Kilometer tëscht Evian-les-Bains an Thonon-les -Bains weider.