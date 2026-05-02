RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déi 18. Editioun vum Festival Elsy JacobsGarnech - Garnech vu 14:30 Auer u live op RTL.lu

RTL Lëtzebuerg
Op RTL.lu an iwwert d'App kënnt Dir déi zwou Coursse vun der 18. Editioun vum Festival Elsy Jacobs live suivéieren.
Update: 02.05.2026 08:00

E Samschdeg, den 2. Mee gëtt déi éischt Course iwwer 112,4 Kilometer zu Garnech gefuer. Daags drop sinn op engem Parcours ronderëm Zéisseng 121,6 Kilometer ze fueren.

5 World-Tour-Ekippen an 2 Pro-Tour-Ekippen si bei der Editioun 2026 dobäi. Am Ganze sinn 19 Ekippen engagéiert.

Sechs Lëtzebuergerinne si mat um Depart. D'Marie Schreiber (SD Worx-Protime), Layla Barthels (KDM - Pack Cycling Team vzw), Gwen Nothum (Minimax Cycling Team) , Nina Berton, Lena Lallemang souwéi d’Maïté Barthels (Mixed-Ekipp Lëtzebuerg/Island).

Livestream Programm

Samschdeg, 2. Mee 2026
14:30 Auer: Garnech - Garnech, 112,4 KM
mat Commentaire op englesch vu 14:30 Auer un vum Owen Rogers a Christine Majerus

Sonndeg, 3. Mee 2026
14:30 Auer: Zéisseng-Zéisseng, 121,6 KM
mat Commentaire op englesch vu 14:30 Auer un vum Owen Rogers a Christine Majerus

Startlëscht Elsy Jacobs

Startlist for Festival Elsy Jacobs à Luxembourg 2026

Vëlossport: 18. Editioun vum Festival Elsy Jacobs
Den 2. an 3. Mee fueren e puer vun de weltbeschten Ekippen zu Garnech an zu Zéisseng

Am meeschte gelies
Lokal LSAP confirméiert
De laangjärege Buergermeeschter vu Mäertert-Waasserbëlleg Gust Stefanetti ass dout
13
OGBL-Presidentin Nora Back warnt
"Generalstreik net méi ze verhënneren" wa Gesondheetssystem weider privatiséiert gëtt
Video
Audio
Fotoen
40
Ried vum LCGB-President
Patrick Dury schéckt Luc Frieden an "Nohëllefstonn iwwer Sozialpolitik" bei de Jean-Claude Juncker
Video
Fotoen
40
Erop op 25 Prozent
Trump annoncéiert méi héich Taxe fir Autoen a Camionen aus der EU
Wéinst der schlechter Qualitéit vun de Gewässer
Biodiversitéitsprimme fir Bauere sollen deels an d'Luucht goen
Audio
6
Weider News
UAE Team Emirates-XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the men's elite race of the Liege-Bastogne-Liege UCI World Tour one day cycling race, 259.5km from Liege, over Bastogne to Liege, on April 26, 2026. (Photo by ERIC LALMAND / BELGA / AFP) / BELGIUM OUT
Vëlossport
Tadej Pogacar wënnt de Klassiker Léck-Baaschtnech-Léck en solitaire
5
Léck - Baaschtnech - Léck
Pogacar, Evenepoel, Seixas oder awer en aneren?
Video
0
D'Vëloscourse live dëse Sonndeg um 1. RTL, RTL.lu an um RTL Play
Léck-Baaschtnech-Léck
Video
Vëlossport: 18. Editioun vum Festival Elsy Jacobs
Den 2. an 3. Mee fueren e puer vun de weltbeschten Ekippen zu Garnech an zu Zéisseng
Video
Fréiere Coequipier vum Tadej Pogacar
Cristian Muñoz stierft no Infektioun am Knéi
Mats Wenzel fiert Léck-Baaschtnech-Léck
"Fir mech geet en Dram an Erfëllung"
Video
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.