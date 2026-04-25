Um Samschdeg stoung déi drëtt an domadder déi decisiv Finall am Damme-Championnat tëscht Mamer an der Gym um Programm, nodeems et no den éischten zwou Finallen 1:1 stoung.
Den éischte Saz war bis zum 20:20 equilibréiert, duerno konnt d'Gym sech beim 23:21 e klenge Virsprong erausspillen. Dat ass duergaange fir de Saz mat 25.22 ze gewannen.
An der zweeter Manche ass Mamer déi ganzen Zäit engem klenge Réckstand hannendru gelaf. D'Gym konnt sech um Enn dee Saz mat 25:17 sécheren. Mamer war och am 3. Saz nees séier hannen an d'Gym konnt dee mat 25:20 fir sech entscheeden.
Um Enn konnt sech d'Gym mat 3:0 behaapten an ass fir déi éischte Kéier zanter 2012 nees Champion. No der Victoire an der Coupe konnt d'Gym also den Doublé feieren.