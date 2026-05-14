Beim Qualifikatiounsturnier vum CEV Beachvolleyball Nations Cup 2026 zu Madrid huet Lëtzebuerg e staarke kollektiven Optrëtt geliwwert. D'Koppel Hilbert / Weber, dräifache Lëtzebuerger Champion a frësch gebake MEVZA-Medaillenéischten hunn hir gutt Form mat enger klorer Victoire géint Serbien confirméiert . D'Newcomer-Koppel Pernossi / Wolff hunn an hirer éischter gemeinsamer Saison mat couragéierte Leeschtunge positiv iwwerrascht, notamment bei der enker 13:15-Defaite am Tie-break géint Spuenien. Géint staark Natioune wéi Spuenien, Italien a Serbien huet Lëtzebuerg schlussendlech déi 3. Plaz erreecht. E wäertvollt Resultat mat wichtegen FIVB-Punkten an engem Beweis, datt Lëtzebuerg op dësem internationalem Niveau kompetitiv ass.