Bouschéissen: National Indoor-Championnater zu Stroossen

Am Compound-Bouschéissen ass et op den nationalen Indoorchampionnater zu Stroossen zu enger méi ongewéinlecher Finall komm.
Am Compound-Bouschéissen ass et op den nationalen Indoor-Championnater zu Stroossen zu enger méi ongewéinlecher Finall komm.

Wann d’Mamm an d’Duechter géinteneen an der Finall vun enger Landesmeeschterschaft stinn, dann ass dat éischter eng aussergewéinlech Situatioun. Dat war de Fall am Compound Bouschéissen. D’Mamm war och motivéiert, fir der Duechter de Bass ze halen. Effektiv gewënnt d’Lea Tonus um Enn den Titel an d’Kenza Pop, dat anert Nowuesstalent, gëtt Drëtt.

Normalerweis ka keen dem Mariya Klein Sholkna d’Waasser reechen, mee déi gebierteg Ukrainerin huet decidéiert e Schlussstréch ënnert déi erfollegräich Karriär ze zéien. Zesumme mam Gilles Seywert huet si am Dubbel Mixte zu deene beschte weltwäit gehéiert. De Gilles huet schonn zwou méiglech nei Partnerinnen am Hannerkapp. De Gilles Seywert huet säin Abonnement op national Titele weider gefouert. Tëschenduerch huet hien dem Jeff Henckel nach Rotschléi am Compound ginn.

Dräi Participatiounen op Olympesche Spiller an 32 Joer Bouschéissen, d’Zäit fir e Wiessel ass komm. Déi 4. Plaz weist, dass de Kompetitiounsgeescht net verluer gaangen ass. Elo geet et eraus aus der Hal an d’Natur, Mol kucke wat d’Summersaison brénge wäert, de Compound steet op den nächsten Olympesche Spiller fir d’éischte Kéier um Programm.

Am meeschte gelies
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (16. Mäerz) - Samir Djennas
"Mir brauche méi Personal fir d'Sécherheet ze garantéieren"
Video
Audio
11
Mat engem Messer menacéiert
E Fall vun haislecher Gewalt tëscht enger Koppel zu Déifferdeng
Sportkeelen World Cup vun de Landesmeeschter zu Dampicourt (B)
Lëtzebuerger Ekipp "KSC Honnerter-Performance Déifferdeng" ganz uewen um Podium
1
Basketballspillerin an den USA
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
0
Weider News
Äiskonschtlaf zu Lëtzebuerg
Bei der Coupe du Printemps waren och eng Rei Lëtzebuerger am Asaz
Video
Fotoen
0
Generalversammlung vum COSL
2025 war e Joer mat excellente Performancë vu Lëtzebuerger Sportler
Video
0
Wantersport
Nächst Victoire fir d'Mikaela Shiffrin
0
57. CIJ Meet an der Coque
Training, Entwécklung a Rekorder beim grousse Schwamm-Meeting
Video
Fotoen
0
An dëser Saison féiert kee Wee laanscht d'Sloweenin Nika Prevc
Wantersport
Nika Prevc mat 17. Victoire am Schisprangen, Julia Scheib wënnt Weltcup am Riseslalom
0
D'Lat läit elo op 6,31 Meter
Nächste Weltrekord am Stafhéichsprong
Armand Duplantis iwwerspréngt 6,31 Meter
2
