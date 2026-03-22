Um Dag no der Course fënnt d Sprinterin kloer Wieder fir hir Leeschtung.
“Dat ass frustrant, well ech weess, datt ech et besser kann. Esou e Feeler ausgerechent an der Finall, dat deet wéi.”
Dobäi waren de Virlaf an d’Halleffinall ganz no Plang verlaf. An der Serie an an der Halleffinall huet si hir Course kontrolléiert duerchgezunn a sech ouni Problemer fir d’Finall qualifizéiert. Si selwer schwätzt vun engem “ganz propperen Dag“ bis dohinner, och wat d’Nerven ugeet. Och hire Coach Arnaud Starck gesäit dat positiv.
An der Finall huet sech d’Course awer an deenen éischte Meteren entscheet. De Start war fir d’Lëtzebuergerin net optimal an dat op enger Distanz, op där all Detail zielt, esou d’Conclusioun vun Athletin an Trainer. D’Patrizia Van der Weken huet direkt gemierkt, datt si hannendru war, an huet déi verlueren Zäit net méi ganz kënne guttmaachen. Och fir den Arnaud Starck ass dat de Schlëssel, virun allem an enger Finall, wou de Niveau extrem dicht ass.
De Coach hëlt dobäi och en Deel vun der Responsabilitéit op sech. Fir hien ass kloer: op deem Niveau geet et ëm Detailer. Hien erkläert, datt ënner anerem d’Startbléck op grousse Championnater anescht kënne sinn. Net als Ausried, mee als Erklärungsusaz. Fir de Coach de Punkt, an deem ee sech nach verbessere kann.
Trotz der Enttäuschung hëlt d’Patrizia Van der Weken vill Positives mat. Virun allem hir Phas nom Depart war op héchstem Niveau. Si huet gewisen, datt hir Topp-Vitess absolut mat de Beschte mathale kann. D’Sprinterin bleift dofir iwwerzeegt, datt nach méi dran ass. Dat géif Hoffnung fir déi nächst Méint maachen, virop fir d’100 Meter. Wann et geléngt, de Start nach ze optiméieren, ass eng weider Entwécklung realistesch, esou den Arnaud Starck.
No enger kuerzer Paus geet et dann an déi nächst Preparatiounsphas.