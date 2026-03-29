Zu Planica fënnt am Schisprangen traditionell daat leschte d’Sprangen am Weltcup statt. Op der legendärer Schanz fléien Schisprénger ronderëm de Weltcup-Gesamtgewënner Domen Prevc Wäiten iwwer 230 Meter.
E Sonndeg konnt sech de Norweger Marius Lindvik mat Spreng op 238,5 a 231 Meter d’Victoire sécheren. Op déi zweete Plaz flitt den Domen Prevc virum Johann Andre Forgang.
Fir den Domen Prevc geet domat eng beandrockend Saison op en Enn. De Slowen huet net nëmmen d’Véier Schanzen Tournée gewonnen, mee och nach de Gesamt-Weltcup an de Schifléien-Weltcup. Héichpunkt war am Februar awer seng Gold-Medail bei den Olympesche Spiller. Eng Saison vun der Superlativ deemno fir de Slowen.