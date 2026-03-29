RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

WantersportMarius Lindvik gewënnt zu Planica

RTL Lëtzebuerg
Den Norweger setzt sech beim Schifléien virum Domen Prevc an dem Johann Andre Forfang duerch.
Update: 29.03.2026 17:22
Norway's Marius Lindvik reacts during the final round of the Men's Individual Large Hill event at the FIS Jumping World Cup in Planica on March 29, 2026. (Photo by JURE MAKOVEC / AFP)
Zu Planica fënnt am Schisprangen traditionell daat leschte d’Sprangen am Weltcup statt. Op der legendärer Schanz fléien Schisprénger ronderëm de Weltcup-Gesamtgewënner Domen Prevc Wäiten iwwer 230 Meter.

E Sonndeg konnt sech de Norweger Marius Lindvik mat Spreng op 238,5 a 231 Meter d’Victoire sécheren. Op déi zweete Plaz flitt den Domen Prevc virum Johann Andre Forgang.

Fir den Domen Prevc geet domat eng beandrockend Saison op en Enn. De Slowen huet net nëmmen d’Véier Schanzen Tournée gewonnen, mee och nach de Gesamt-Weltcup an de Schifléien-Weltcup. Héichpunkt war am Februar awer seng Gold-Medail bei den Olympesche Spiller. Eng Saison vun der Superlativ deemno fir de Slowen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.