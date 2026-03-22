RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Liichtathletik WeltmeeschterschaftVictoria Rausch bei de 60 Meter Hürden eliminéiert

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuergerin war an der véierter vu sechs Serien un den Depart gaangen, konnt sech do géint d'Konkurrenz awer net duerchsetzen.
Update: 22.03.2026 13:58
D'Victoira Rausch konnt sech an hirer Serie op der Indoor Liichtathletik-WM zu Torun a Polen net an d'Topp Dräi kämpfen.
© WOJTEK RADWANSKI/AFP

Um 13.16 Auer war de Laf vun der Lëtzebuergerin Victoria Rausch. Si ass an der Qualifikatioun an der véierter vu sechs Serie gestart, ma sollt net de beschte Laf erwëschen. Mat enger Zäit vun 8 Sekonnen an 18 Honnertstel war si an hirer Serie déi lescht ginn, d’Devynne Charlton vu de Bahamas war mat 7.82 Sekonnen hei déi Séierst. Qualifizéiere konnte sech all Kéiers déi dräi Bescht aus all Serie an déi sechs bescht Zäite vun de Leeferinnen, déi net an hirer Serie an d’Topp 3 koumen. Do war d’Zäit vun der Lëtzebuergerin awer och net duergaangen, fir iwwer dee Wee an d’Halleffinallen ze kommen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.