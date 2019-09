Den Ament stellt si um renomméierte Fotofestival zu Arles aus.

D'Claudia Passeri schafft a verschiddene Medien, ma dat wat si awer haaptsächlech sicht, fir hir Wierker, ass eng Plaz mat enger Geschicht.

Wat leeft!?

- Orchestra of the Mariinsky Theatre @ Philharmonie

- Entartete Musik @OpderSchmelz

- Däitsche Schauspillpräis fir “Murer”-Ensemble

- Expo „The Needle's Eye“ @ Galerie Zidoun-Bossuyt

D'Artbox ëmmer samschdes um 19.00 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou d'Emissioun duerno och am Replay ze fannen ass.