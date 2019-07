Barcelona leit ënner dem Massentourismus. Eng Lëtzebuergerin huet aus dëser Situatioun eraus e Geschäftsmodell an der katalanescher Haaptstad entwéckelt.

Och zu Lëtzebuerg ass grad Héichpunkt vun der Touriste-Saison. De Grand-Duché lackelt mat enger Hellewull Attraktiounen. Ma sinn dës iwwerhaapt rentabel?

Ausserdeem am Kapital: Ëmmer méi Bauere setzen op Outsourcing. De Jeff Reiff huet, wat si brauchen. Mir kucken hannert d’Kulisse vun dësem aussergewéinleche Betrib.

A mir hunn een Dag mat der BIL Business Woman of the year verbruecht a weisen, wat d’Cheffin vun 3 Restauranten an enger Traiteurschaîne esou erfollegräich mécht.