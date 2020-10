Mënschen a Geschichten, dat sinn emotional staark Portraite vu Leit, déi eppes Aussergewéinleches erlieft hunn, Momenter, déi hiert Liewe verännert hunn.

De Portrait: Jim Knaff

De Jim Knaff war ee vun den éischte Covid-Patienten hei am Land. Et hat hien direkt am Mäerz schlëmm getraff, hien hat missten dréngend an d’Klinik ageliwwert ginn an ass dunn an de Koma gefall. Am Interview mam Jenny Fischbach schwätzt hien iwwert säi Kampf géint d’Krankheet, säin Openthalt an der Klinik, an dat wat hie matkritt huet, wéi hien am Koma louch. Hien ass deemools dem Doud sou just vun der Schëpp gesprongen. Haut dréckt de Kënschtler seng Erënnerungen, Gefiller an Ängschten a senger Konscht aus a gesäit säi Liewen elo ganz anescht wéi virdrun.

Wat ass ginn aus...: dem Sylvie Hülsemann?

Mat just grad 16 Joer ass d'Lëtzebuergerin Sylvie Hülsemann 1961 zu Long Beach a Kalifornien Weltmeeschterin am Waasserschi ginn. Zwou Woche virdru scho war si zu Banolas a Spuenien total iwwerraschend Europameeschterin ginn.

1997 gouf d'Sylvie Hülsemann mat 90 Victoiren an hirer 23 Joer laanger Karriär an d'Hall of Fame vun der internationaler Waasserschifederatioun opgeholl. Si hat bei aacht Weltmeeschterschaften zwou Goldmedaile fir Lëtzebuerg gewonnen a war néng Mol Europameeschterin ginn. 1972 war si fir Lëtzebuerg bei den olympesche Spiller ugetrueden, deemools war Waasserschi awer just eng Demonstratiounsportaart.

D'Sylvie Hülsemann gouf dräi Mol vun der Press zu Lëtzebuerg zur "Sportlerin vum Joer" gewielt: 1961, wéi et nach keng separat Kategorie fir Frae gouf, 1966 als éischt Fra an der neier Kategorie fir Fraen an eng leschte Kéier 1968.

Parallel zu hirer Sportlerkarriär huet si zu Paräis an zu Köln studéiert a gouf Sportsprofesser. D'Sylvie Hülsemann ass mam Englänner Peter Gutenstein bestuet, huet 2 Kanner a 4 Enkelkanner. Och haut ass si dem Element Waasser trei bliwwen an hält sech virun allem mat Schwamme fit.

Am Interview mat der haut 76 Joer jonker Syvie Hülsemann mécht den Tim Hensgen en nostalgesche Réckbléck op eng aussergewéinlech Karriär, déi vun där éischter Lëtzebuerger “Sportlerin vum Joer”.

