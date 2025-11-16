Net schéin, mee spannend - D'Welt vun der Kanalisatioun
An dëser Editioun vum Pisa weise mir de groussen Opwand, deen an enger Kläranlag muss bedriwwe ginn.
Déiwe Schacht, schwéier Aarbecht: Pompel gerett
T-Shirten, Fett a Lingetten. Um Belval verstoppe reegelméisseg Ofwaasser-Pompelen duerch Saachen déi net an d’Kanalisatioun gehéieren. Mir weise wéi d’Ekipp vum Service Kanalisatioun déi defekt Pompel aus engem déiwe Schacht erop hëlt an esou duerfir suergt, dass de Kanal net iwwer leeft. A mir klammen an dee gréissten Ofwaasser-Kanal vun der Stad Lëtzebuerg.
Kläranlag erkläert: wéi een Ofwaasser propper kritt
Déi gréisst Kläranlag zu Lëtzebuerg muss ausgebaut ginn. Parallel zum Mega-Chantier leeft de Betrib awer weider. Mir weisen déi verschidden Etappe vun der Klärung. Wat um Enn mam ville Klärschlamm geschitt a firwat verschidde Kläranlagen eng véiert Rengegungsstuf musse kréien.
Nëtzlech Viren am Ofwaasser
Am Ofwaasser fënnt ee Spueren aus dem mënschleche Kierper: Medikamenter, Drogen, Bakterien a Viren. Wärend der Corona-Pandemie konnt ee mat der Ofwaasseranalyse erausfannen, wou wéi vill Viren zirkuléieren. Haut kënnen d'Fuerscher vum LIST méi wéi just de Corona-Virus detektéieren.
Puffer-Basseng zu Déifferdeng
Fënnef Meter ënnert dem Buedem kënnt een zu Déifferdeng an e risege Reen-Iwwerlaf-Basseng. Ouni dëse géif eng grouss Kläranlag am Süde reegelméisseg iwwerlafen.
