Déi 4. Editioun vun de LGX wäert also net wéi déi Jore virdrun am Casino zu Munneref, mä op enger méi grousser Surface an der Luxexpo.

Den 28. an 29. September 2019 ass elo scho fir déi 4. Kéier d'Luxembourg Gaming Xperience, déi gréisste Gaming-Convention zu Lëtzebuerg. Dëst Joer allerdéngs net méi zu Munneref am Casino, mä an der Luxexpo The Box, dat op ganzer 6.400 Quadratmeter. Op dëser Foire wäerten d'Visiteuren natierlech alles aus dem Beräich Gaming gebuede kréien, awer och Fans vu neien Technologien oder japanescher Kultur wäerten op hir Käschte kommen. Weider Detailer kommen!