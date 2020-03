Den Organisateur huet d'Virbereedungen fir d'Foire zum groussen Deel scho komplett ofgebrach.

Entertainment Software Association, den Organisateur vun der E3 huet dëst offiziell geschriwwen: “After careful consultation with our member companies regarding the health and safety of everyone in our industry—our fans, our employees, our exhibitors and our longtime E3 partners—we have made the difficult decision to cancel E3 2020, scheduled for June 9-11 in Los Angeles.”

Ënnert anerem Devolver Digital, hat dëst op Twitter gepost:

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Weider heescht et, dass d'ESA wéilt probéieren eng Online-Foire fir de Juni 2020 z'organiséieren, sou dass een op mannst vun doheem aus iwwert déi neisten Entwécklungen an der Videospill-Industrie informéiert gëtt.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h — Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020

Am Virfeld haten och schonn esou vill Entwéckler wéinst den Entwécklungen vum Virus ofgesot, dass et souwisou just nach eng Fro vun der Zäit war, dass d'E3 komplett géif ofgesot ginn.