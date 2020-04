No dem däitschlandwäite Verbuet vu Veranstaltunge mat gréissere Mënschemasse wéinst dem Coronavirus, soll kuerzer Hand ëmgeplangt ginn.

Enn August ass eigentlech de feste Rendez-vous fir all Gaming-Enthusiast zu Köln: d'Games Convention. Ma dëst Joer fält déi physesch Versioun dovunner awer an d'Waasser, dat wéinst dem Covid-19 an d'Aschränkungen, déi domat verbonne sinn.

Allerdéngs gëtt et fir d'Gamer kee Grond traureg ze sinn. Wéi d'Organisateure wësse gedoen hunn, wéilt een d'Gamescom 2020 komplett digital iwwer d'Bün goe loossen.

"Auch wenn wir dieses Jahr leider nicht mit der Games-Community und Games-Branche vor Ort in Köln zusammenkommen können, werden wir Ende August trotzdem digital miteinander verbunden die neusten Spiele feiern", sou de Geschäftsführer vum Gamescom-Verband Felix Falk. Et géif een doru schaffen, fir bis Enn August alles prett ze hunn.