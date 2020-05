Den 22. Mee 1980 koum fir déi 1. Kéier Pac-Man eraus an ass zënterhier eng Videospill-Ikon, ouni déi de Gaming haut warscheinlech anescht géif ausgesinn.

De verfroossene giele Krees ass 1980 fir déi éischte Kéier a Spill-Halen zu Tokio an den Asaz komm. Am Spill ass et och deemools schonn drëms gaangen, Punkten ze friessen a sech dobäi net vun de Geeschter erwësche loossen. Séier ass d'Spill e Succès ginn an zielt haut zu de wuel bekanntsten a meescht-verkaafte Spiller weltwäit.

Inspiréiert gouf de Pac-Man vun enger Pizza, bei där ee Stéck gefeelt huet. De Numm Pac-Man gouf dann och geholl, wéi d'Spill op den US-Marché komm ass, virdrun huet d'Spill Puck-Man geheescht. Hei hat een Angscht, dass Vandalen aus dem "P" schnell en "F" kéinte maachen, sou dass de Numm geännert gouf.

Bis 1982 goufen am Ganze ronn 400.000 Automate verkaaft, an den USA hu Schätzungen no ronn 30 Millioune Mënsche Pac-Man gespillt.

Bis haut kommen dann och ëmmer nees nei Varianten a Versioune vum Spill fir d'Heemkonsolen eraus. Am bekanntsten dierft Ms. Pac-Man sinn a koum 1982 eraus.

Als Hommage huet dann och Google haut um Gebuertsdag eng Versioun vum Spill kreéiert.