Fir de 4. Juni war dësen Event an sech geplangt. Sony no wier allerdéngs elo net de richtege Moment fir d'Presentatioun vun hirer neier Konsol.

Eigentlech war et en Datum, op deen sech d'Fans vu Sony natierlech extrem gefreet hunn, well et hei natierlech en Event geplangt war, op deem Sony Interactive Entertainment neit Material an Infoe ronderëm d'Next-Gen Konsol Playstation 5 presentéiert solle ginn. En Donneschdeg sollten nämlech ënnert anerem Gameplay-Zeene vu geplangte Spiller gewise ginn.

Ma d'Gamingwelt muss sech awer elo nach e wéineg gedëllegen, well aus dem geplangten Event gëtt elo mol näischt.

Wéi et an engem aktuellen Tweet vu Sony heescht, hätt een den Datum wéinst de grousse Protester an den USA, am Kader vu "Black Lives Matter" elo mol verréckelt. Am Mëttelpunkt vun de Protester steet d'Police-Gewalt géint de schwaarzen US-Bierger George Floyd, déi schlussendlech zu sengem trageschen Dout gefouert huet. An de leschten Deeg huet den Dout vum Floyd zu massiv Demonstratiounen a Protester verstreet an de ganzen USA gefouert.

Sony weist sech der Protest-Beweegung solidaresch an ass dovunner iwwerzeegt, dass am Moment net den Zäitpunkt wier, fir eng nei Konsol feierlech ze presentéieren.

Wuertwiertlech huet Sony geschriwwen: "Mir hunn decidéiert, de Playstation 5-Event, dee fir de 4. Juni geplangt war, ze verréckelen. Obwuel mer verstinn, dass d'Fans sech weltwäit drop freeën, fir Playstation 5-Spiller ze gesinn, denke mir net, dass momentan déi richteg Zäit ass, fir ze feieren. Dohier wëlle mir eis elo mol zeréckhalen, fir dass méi wichteg Stëmme gehéiert ginn."

Zu engem méiglechen Ersatznumm huet sech Sony zu dësem Zäitpunkt nach net geäussert. Et ass also net bekannt, wéini den Event nogeholl gëtt.