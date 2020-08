„Ons Zukunft wäert duerch d‘Videospiller verännert ginn.“ Dat behaapt zumindest de Professer Dominik Rinnhofer vun der Hochschule Macromedia Stuttgart.

An dësem Zesummenhang schwätzt hie vu „gréngen“ Spiller a vu wuessendem Ëmweltbewosstsinn an der Gaming-Community. Wat hie genau domadder mengt wäerte mer am weidere Verlaf nach gesinn.

Laut dem "Verband der deutschen Games-Branche" hunn am vergaangene Joer 34 Millioune Männer a Fraen an Däitschland reegelméisseg Videospiller gespillt. D'Tendenz ass dobäi steigend. Dowéinst géif am Joer 2022, laut Statista, een Datevolumme vu ronn 180 Milliarde Gigabyte néideg sinn, fir de Verbrauch bewierkstellegen ze kennen. Dësen Datevolumme bewierkt allerdéngs, dass d’Ëmweltbelaaschtung onmëttelbar duerch d‘Videospiller steige wäert. Laut enger Studie vu "Springer Science and Business" hunn d‘Gamer am Joer 2015 ongeféier 75 Milliarde kWh Stroum verbraucht. Dat entsprécht ongeféier engem Sechstel vum järleche Stroumverbrauch an Däitschland. Opgrond vun neie Konsolen, Smartphones an neien Technike wéi der 5G-Technologie, ass de Stroumverbrauch vermuttlech an deene leschte Joren nach geklommen. Laut Experten, dorënner och den Här Rinnhofer, wieren nei Konzepter néideg, fir dësen Energieverbrauch ze reduzéieren. Allerdéngs géifen déi sech ob divers Beräicher ausdeenen, wie beispillsweis d’Spillverhale vun de Gamer, awer och op Produktiounsschrëtter vun de Spiller bis hin zu der Verpackung. Am meeschte misst een allerdéngs op d’Notzung vun de Game-Streaming-Services oppassen. Des géifen de Stroumverbrauch bei Desktop-PCs em 60 a bei Laptops em 300 Prozent steige loossen.

Konkret, sou den Här Rinnhofer, kéint een awer scho beim Spillinhalt ufänken. Hien schwätzt an dësem Zesummenhang vun de „gréngen“ Spiller. Inhaltlech gesinn ass en Spill en gréngt Spill, wann et sech mat ökologeschen Themen ausenanersetzt. Dat kann esou ausgesinn, dass een am Spill an eng „gréng“ an ëmweltbewosst Welt andaucht, an sech do mat diverse Sujeten auserneesetze muss (Animal Crossing, Die Sims 4:Nachhaltig leben) oder, dass een als Spiller duerch en kooperatiivt an ökologescht Verhale belount gëtt (Eco, Raft, Story of Seasons:Friends of Mineral Town). De Professer ass der Meenung, dass de Mënsch iwwer Handlungen, déi hien an enger Simulatioun un d’Häerz geluecht kritt, am Ënnerbewosstsinn nodenkt a Konsequenzen doraus zitt. Esou kéint een Ëmweltbewosstsinns-Impulser stimuléieren an dat mënschlecht Verhale méiglecherweis beaflossen.

Dowéinst wier et wichteg, dass een an der primär ekonomesch ausgeriichter Gamedeveloper-Zeen den ethesch-moraleschen Aspekt net aus den Ae géif verléieren. Domat wier et och net verwerflech, wann d'Spill-Industrie den Ament op den Nohaltegkeets- an Diversitéits-Hype géif opsprangen. D’Videospiller liwweren nämlech eng Méiglechkeet, utopesch Zukunftsmodeller op d’Been ze stellen, déi dann als Medium a „Kulturgutt“ Afloss op d’Jugend, an allgemeng op d’Mënschheet kéinten huelen. An de Videospiller géif soumat en grousst Potenzial fir Bewosstsinnsverännerungen a Sensibiliséierung stiechen. An dësem Zesummenhang wier et dann och ze vertrieden, déi „ëmweltverschmotzend“ Videospiller ze programméieren an ze produzéieren.

Wéi stitt Dir zu deem Ganzen? Ass et besser en „gréngt“ Spill ze spillen an duerno villäicht en gréissere Wäert op d’Trennung vum Offall ze leeën oder soll een de Computer einfach direkt ausloossen an esou de Stroum spueren? Loosst eis et wëssen!