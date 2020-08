Microsoft schéckt also, wéi schonn zënter méi laangem spekuléiert, eng méi bëlleg Konsol op der Marché, d'Xbox Series S.

Nach weess keen, wéini d'Konsol kënnt a wat se kaschte wäert, ma d'Manette fir d'Konsol gëtt et schonn an ass och schonn verschiddene Spiller an d'Hänn gefall. Och d'Verpackung vun der Manett léisst drop schléissen, dass d'Xbox Series X e klenge Brudder wäert kréien.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Op Twitter huet elo den Zak S matgedeelt, dass hien déi nei Manette scho konnt kafen, obwuel d'Xbox Series X nach guer net ze kréien ass. E Fake ass et wuel kaum, de Gamer huet Fotoe gepost, op deenen ee gesäit, dass dat Ganzt seng Berechtegung huet. Op der Verpackung steet dann och, dass d'Manett kompatibel mat der Xbox Series S ass, eng Konsol, déi mol nach net annoncéiert gouf. Och d'Xbox One erkennt de Wireless Controller ouni Problem.

Bei der Xbox Series S dréit et sech ëm de sougenannte "Lockhart"-Projet, e Projet, dee fir vill Spekulatioune scho gesuergt huet. Dës Konsol soll e wéineg méi schwaach wéi d'Xbox One X sinn, dofir awer och méi bëlleg am Präis.

All ze laang dierft et dann och net méi daueren, bis déi nei Konsol virgestallt gëtt, Enn dës Joers sollen déi nei Apparater vu Microsoft jo op de Marché kommen.