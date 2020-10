Wéi all Joer, kënnt och 2021 en neit Fifa-Spill eraus. Ganzer 11, eventuell souguer 12 „Rout Léiwen“ hunn et dës Kéier an d'Fussball-Simulatioun gepackt.

Deen am beschte bewäerte Roude Léiw an der weltberüümter Fussball-Simulatioun ass dobäi den Maxime Chanot, dee bei New York City an der Major League Soccer spillt. Als Gesamtwäert krut de Chanot dann eng 72 spendéiert. © https://www.futhead.com/ Nach mat dobäi sinn den Christopher Martins vun de Young Boys aus Bern, den Laurent Jans vum FC Metz, den Gerson Rodrigues, dee fir Dynamo Kiew spillt, den Lars Gerson, deen zu Norrköping ënner Vertrag steet, esou wéi den Maurice Deville (1. FC Saarbrücken), den Leandro Barreiro Martins (1. FSV Mainz 05), den Dirk Carlson(Karlsruher SC), den Tim Hall (Gil Vicente) an den Vincent Thill (CD Nacional). © https://www.futhead.com/ © https://www.futhead.com/ Doriwwer eraus ass de frësch gebakenen Nationalspiller Mica Pinto och mat vun der Partie. Hien vertrëtt d’Faarwe vum hollänneschen Éischtligist Sparta Rotterdam. © https://www.futhead.com/ Mat zimmlech grousser Warscheinlechkeet wäert och den Danel Sinani, dee vun Norwich FC un de belsche Veräi Waasland-Beveren ausgeléint gouf, och eng FUT Kaart spendéiert kréien. Des läit allerdéngs nach net fir. Domadder sinn dëst Joer esou vill Lëtzebuerger Spiller wéi nach ni am Spill vertrueden.