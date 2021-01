Pünktlech zum Joreswiessel huet Amazon d’Top 20 vun de meeschtverkaafte Spiller am Joer 2020 verëffentlecht.

Hei déi komplett Lëscht vun den 20 Spiller, déi am meeschte vekaaft goufen:

1. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH, NINTENDO)

2. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH, NINTENDO)

3. FIFA 21 (PS4, EA)

4. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH, NINTENDO)

5. RING FIT ADVENTURE (SWITCH, NINTENDO)

6. SUPER MARIO PARTY (SWITCH, NINTENDO)

7. MINECRAFT (SWITCH, MOJANG)

8. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (SWITCH, NINTENDO)

9. LUIGI'S MANSION 3 (SWITCH, NINTENDO)

10. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD (SWITCH, NINTENDO)

11. SUPER MARIO ODYSSEY (SWITCH, NINTENDO)

12. CYBERPUNK 2077 (PS4, BANDAI NAMCO)

13. 51 WORLDWIDE GAMES (SWITCH, NINTENDO)

14. THE LAST OF US PART II (PS4, SONY)

15. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH, NINTENDO)

16. ASSASSIN'S CREED VALHALLA (PS4, UBISOFT)

17. HYRULE WARRIORS: Age of Calamity (SWITCH, NINTENDO)

18. POKÉMON SWORD (SWITCH, NINTENDO)

19. FIFA 21 (SWITCH, EA)

20. JUST DANCE 2021 (SWITCH, UBISOFT)

Opfälleg dobäi ass, datt d’Majoritéit vun de Spiller vun Nintendo verëffentlecht gouf. Doriwwer eraus fënnt ee ganzer 16 Nintendo-Switch-Spiller an dëser Lëscht erëm. Déi aner 4 Spiller si fir déi mëttlerweil al Generatioun un Konsolen, fir d’Playstation 4 erauskomm.

Besonnesch interessant ass de Fait, dass gutt d’Hallschent vun de Spiller guer net am Joer 2020 erauskomm ass, bezéiungsweis se schonn zënter méi wéi 3 Joer um Marché sinn. Z’erklären ass dat méiglecherweis duerch déi héich Verkafszuele vun der Nintendo Switch wärend dem éischte Lock-Down. Eng kleng Enttäuschung ass bestëmmt, dat Cyberpunk 77 „nëmmen“ op der Platz 12 ass, wougéint d’Platz 1 wuel keen iwwerraschen dierft.

Hätt Dir mat dëser Lëscht gerechent? Wéi eng Spiller hutt dir vun dëser Lëscht an Ärem Besëtz? An wéi mengt Dir wäert d’Lëscht nächst Joer ausgesinn? Loosst eis et wéi ëmmer mat engem Commentaire wëssen.