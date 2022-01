Et ass een iwwerraschenden Deal: D''Xbox-Firma aus Redmond keeft déi ugeschloen Activision Blizzard fir 69 Millairden Dollar

Well et der Spillindustrie aus Pandemie-Grënn grad ganz gutt geet, gëtt weider konsolidéiert.

Microsoft versicht, Sony hannert sech ze loossen, mat Acquisitiounen wéi Minecraft, Fallout, Elder Scrolls an elo Call of Duty, Diablo a World of Warcraft.

Zejoert gouf et beim Spill-Entwéckler Activision Reprochë vun Diskriminéierung a Belästegung vu weibleche Mataarbechter.

Dee vill kritiséierte Chef vun Activision Bobby Kotick dierf do weider un der Spëtzt bleiwen, heescht et, och wann den Xbox-Chef Phil Spencer erwaart, datt e sech elo un d'Standarde vu Microsoft ze halen huet.