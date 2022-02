De Betrib deelt selwer mat, dass ee fir d'App en niddrege 7-stellege Montant bezuelt hätt.

Dës Zomm goung iwwregens un den Entwéckler vum Spill, den Ingenieur Josh Wardle. D'Spill besteet dorausser, all Dag e Wuert mat 5 Buschtawen a maximal 6 Versich ze roden. Bannent e puer Wochen, gouf d'App e puer Millioune mol erofgelueden.

Ufank November hunn d'Spill nëmmen 90 Spiller gespillt, Ufank Januar louch ee bei 300.000 an elo sinn et all Dag Millioune vu Leit. Speziell bei der App wier, dass ee ka senge Kontakter matdeelen, dass een d'Wuert fonnt huet, ouni dës awer ze verroden.

D'New York Times deelt da mat, dass d'App, wei bis elo och, gratis wäert bleiwen an och net vu Reklamme wäert finanzéiert ginn.