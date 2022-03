Nodeems de Weltfuttballverband FIFA an den europäesche Verband UEFA Suitten aus dem Krich gezunn hunn an d'russesch Ekippe gespaart hunn, zitt EA elo no.

Esou huet EA virun en puer Deeg ugekënnegt, d'russesch Nationalekipp souwéi all Ekipp aus der Premjer-Liga, der russescher héchster Futtball-Liga, aus dem néien Ofleeër vu Fifa, ze läschen. Dëst bis datt de Krich sech geluecht hätt an de Fridden an der Ukrain séchergestallt gi wier. Domat net genuch, sou géifen deemnächst och déi russesch a wäissrussesch Veräiner aus dem Äishockey-Spill NHL 22 geläscht ginn, soudatt een dësen Ekippe keng Plattform méi wéilt ginn. Domadder setzt EA en kloert Zeechen a Richtung Fridden an de Betrib situéiert sech kloer géint de Krich. Hei kënnt Dir Iech den offizielle Statement vun EA nach eng Kéier duerchliesen: