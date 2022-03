Pokémon-Fans mussen sech an der Reegel dräi Joer gedëllege bis datt eng néi Pokémon-Generatioun erauskënnt. Abee um Enn vun dësem Joer ass et erëm souwäit.

Enn 2022 sollen d'Spiller vun der 9. Pokémon-Generatioun Pokémon Scarlet and Violet (dt. Pokémon Karmesin und Purpur, fz. Pokémon Écarlate et Violet) fir d'Nintendo Switch erauskommen. Dobäi sollen d'Spiller op d'Open-World Konzept vu Pokémon Legends Arceus zréckgräifen an och d'Naturzon aus Pokémon Sword and Shield soll an de Spiller an iergendenger Form erëm opdauchen. D'Spillwelt orientéiert sech iwwerdeems un der iberescher Hallefinsel. Et kann een deemno dovunner ausgoen, datt an de Spiller Uertschaften a Biotope genotzt wäerte ginn, déi een u portugisesch souwéi u spuenesch Plazen erënnere wäerten. Och déi nei Starter-Pokémon goufe schonn ugekënnegt. D'Spiller wäerten do de Choix tëscht engem Kazen-Pokémon vum Typ Planz, engem Krokodil-Pokémon vum Typ Feier an engem Inten-Pokémon vum Typ Waasser hunn. Méi genee Informatiounen zu den néie Pokémon fannt dir op follgendem Infobild:

Freet dir iech schonn op déi nei Pokémon-Editiounen oder fannt dir, datt an der lescht vill ze vill Pokémon-Spiller op de Marché komm sinn? Loosst eis är Gedanken iwwert Pokémon Scarlet and Violet wëssen!